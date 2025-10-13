  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena

  • DNES - 15:05
  • Bratislava
Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena

O presune komunálnych a krajských volieb je podľa podpredsedu Hlasu-SD a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrhu nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny. Dodal, že päťročné funkčné obdobia by podľa Hlasu-SD mohli do budúcna samosprávam pomôcť, no nepovažuje za potrebné o tom debatovať.

Myslím si, že je zbytočné o tom špekulovať, keďže ide o ústavnú zmenu. Pokiaľ na tom nie je nejaká predbežná dohoda ústavnej väčšiny, je to zbytočná špekulácia,“ povedal Drucker v pondelok novinárom. „Považujem to zasa za nejakú z tém, ktorá pokiaľ nie je reálna, načo o nej debatovať,“ dodal. Nevníma, že by opozícia chcela takúto zmenu podporiť. „Ako Hlas sme dlhodobo hovorili o tom, že systematicky by možno päťročné funkčné obdobia samosprávam mohli pomôcť, pro futuro. Vnímam aj to, že sa nám dnes nečerpajú eurofondy, že máme problém s plánom obnovy. Rozumiem aj niečomu za tým, že by možno bolo lepšie stabilizovať čerpanie, ale načo o tom špekulovať, pokiaľ tu nie je jasná väčšina?“ pýta sa Drucker.

Opozičné KDH podľa jeho poslanca Jána Horeckého takúto zmenu 100-percentne nepodporí. „Vecne sme sa zhodli, že predlženie na päť rokov je veľmi rozumné opatrenie kvôli dĺžke projektov, no správnu vec musíte urobiť správnym spôsobom, inak tu vznikne chaos, anarchia a iba právo silného. A to je návrat do barbarských čias,“ skonštatoval Horecký. Líder opozičného PS Michal Šimečka považuje tento návrh za pohŕdanie demokraciou a voličmi. Premiérove slová kritizovala aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a členka predsedníctva Hnutia Slovensko Erika Jurinová. Potvrdzujú podľa nej jeho neúctu k férovým pravidlám a zákonom.

S myšlienkou presunu volieb prišiel cez víkend premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme Smeru-SD. Vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SK8, aby sa nad týmto návrhom zamysleli. SK8 v reakcii uviedlo, že chce od premiéra vysvetlenie dôvodov na takúto úpravu. Možné predĺženie súčasného volebného obdobia odmietla už Únia miest Slovenska (ÚMS). Predĺžiť aktuálne volebné obdobie nepovažuje za správne ani šéf ZMOS Jozef Božik.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách

Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách

DNES - 14:58Domáce

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria.

ZSSK: Vo vlakoch, ktoré sa zrazili v okrese Rožňava, bolo do 80 cestujúcich

ZSSK: Vo vlakoch, ktoré sa zrazili v okrese Rožňava, bolo do 80 cestujúcich

DNES - 14:41Domáce

Vo vlakoch, ktoré sa v pondelok zrazili pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava, sa nachádzalo do 80 cestujúcich a štyria zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko.

Z Gašparovej nehody existuje kamerový záznam, SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu

Z Gašparovej nehody existuje kamerový záznam, SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu

DNES - 14:20Domáce

SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode riaditeľa SIS.

Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava

Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava

DNES - 13:33Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.

Vosveteit.sk
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP