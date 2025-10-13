Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena
O presune komunálnych a krajských volieb je podľa podpredsedu Hlasu-SD a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrhu nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny. Dodal, že päťročné funkčné obdobia by podľa Hlasu-SD mohli do budúcna samosprávam pomôcť, no nepovažuje za potrebné o tom debatovať.
„Myslím si, že je zbytočné o tom špekulovať, keďže ide o ústavnú zmenu. Pokiaľ na tom nie je nejaká predbežná dohoda ústavnej väčšiny, je to zbytočná špekulácia,“ povedal Drucker v pondelok novinárom. „Považujem to zasa za nejakú z tém, ktorá pokiaľ nie je reálna, načo o nej debatovať,“ dodal. Nevníma, že by opozícia chcela takúto zmenu podporiť. „Ako Hlas sme dlhodobo hovorili o tom, že systematicky by možno päťročné funkčné obdobia samosprávam mohli pomôcť, pro futuro. Vnímam aj to, že sa nám dnes nečerpajú eurofondy, že máme problém s plánom obnovy. Rozumiem aj niečomu za tým, že by možno bolo lepšie stabilizovať čerpanie, ale načo o tom špekulovať, pokiaľ tu nie je jasná väčšina?“ pýta sa Drucker.
Opozičné KDH podľa jeho poslanca Jána Horeckého takúto zmenu 100-percentne nepodporí. „Vecne sme sa zhodli, že predlženie na päť rokov je veľmi rozumné opatrenie kvôli dĺžke projektov, no správnu vec musíte urobiť správnym spôsobom, inak tu vznikne chaos, anarchia a iba právo silného. A to je návrat do barbarských čias,“ skonštatoval Horecký. Líder opozičného PS Michal Šimečka považuje tento návrh za pohŕdanie demokraciou a voličmi. Premiérove slová kritizovala aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a členka predsedníctva Hnutia Slovensko Erika Jurinová. Potvrdzujú podľa nej jeho neúctu k férovým pravidlám a zákonom.
S myšlienkou presunu volieb prišiel cez víkend premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme Smeru-SD. Vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SK8, aby sa nad týmto návrhom zamysleli. SK8 v reakcii uviedlo, že chce od premiéra vysvetlenie dôvodov na takúto úpravu. Možné predĺženie súčasného volebného obdobia odmietla už Únia miest Slovenska (ÚMS). Predĺžiť aktuálne volebné obdobie nepovažuje za správne ani šéf ZMOS Jozef Božik.
Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria.
ZSSK: Vo vlakoch, ktoré sa zrazili v okrese Rožňava, bolo do 80 cestujúcich
Vo vlakoch, ktoré sa v pondelok zrazili pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava, sa nachádzalo do 80 cestujúcich a štyria zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko.
Z Gašparovej nehody existuje kamerový záznam, SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu
SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode riaditeľa SIS.
Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava
Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.