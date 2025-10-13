  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“

  • DNES - 14:48
  • Jeruzalem
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“

Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“. Podľa neho sa tak okrem vojny v pondelok skončila aj „éra teroru a smrti“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.

Po toľkých rokoch nepretržitej vojny a nekonečného nebezpečenstva je dnes obloha pokojná, zbrane mlčia, sirény utíchli a slnko vychádza nad svätou zemou, ktorá je konečne v mieri, zemou a regiónom, ktorý bude, ak Boh dá, žiť v mieri na veky vekov,“ vyhlásil Trump vo svojom prejave.

Nie je to len koniec vojny, je to koniec éry teroru a smrti a začiatok éry viery a nádeje a Boha... Je to začiatok veľkej zhody a trvalej harmónie pre Izrael a všetky národy toho, čo sa čoskoro stane naozaj nádherným regiónom,“ dodal americký líder.

Dovoľte mi tiež vyjadriť obrovskú vďaku všetkým národom arabského a moslimského sveta, ktoré sa spojili, aby vyvinuli tlak na Hamas, aby prepustil rukojemníkov a poslal ich domov,“ pokračoval Trump.

Mali sme veľkú pomoc, mali sme veľkú pomoc od mnohých ľudí, ktorých by ste nečakali, a chcem im za to veľmi poďakovať. Je to neuveriteľný triumf pre Izrael a svet, že všetky tieto národy spolupracujú ako partneri v mieri,“ doplnil prezident.

Izrael označil americký líder za „hrdý a verný národ“. „Pre toľko rodín v tejto krajine to boli roky, odkedy ste zažili jediný deň skutočného mieru... Dlhá a bolestivá nočná mora je konečne za nami,“ vyhlásil americký prezident. „Teraz by malo byť všetkým v regióne jasné, že desaťročia podnecovania terorizmu a extrémizmu, džihádizmu a antisemitizmu nefungovali,“ dodal Trump.

Americký prezident zároveň podotkol, že by bolo „skvelé dosiahnuť mierovú dohodu“ s Iránom, najprv sa však chce zamerať na Rusko, píše agentúra Reuters.

Bolo by skvelé, keby sme s nimi (s Iránom) dokázali uzavrieť mierovú dohodu,“ povedal, vzápätí však dodal: „Najprv musíme vyriešiť Rusko.“

Trump tiež uviedol, že jeho administratíva „aktívne podporuje nového libanonského prezidenta Džúzífa Awna a jeho misiu trvalo odzbrojiť teroristické brigády“ Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh.

Trumpov prejav v izraelskom parlamente bol na chvíľu prerušený dvoma ľavicovými poslancami - Oferom Cassifom (60) a Aymanom Odehom (50), ktorí sú členovia strany Chadaš a ktorých ochranka následne vyviedla z parlamentu. „To bolo veľmi efektívne,“ poznamenal v reakcii na incident Trump, zatiaľ čo ostatní zákonodarcovia podľa Sky News skandovali jeho meno.

Poslanci izraelského parlamentu privítali Trumpa 2,5 minúty trvajúcou ováciou v stoji. Potlesk si vyslúžili aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth, veľvyslanec Mike Huckabee a ďalší vysokopostavení predstavitelia, ktorých predseda Knesetu Amir Ohana predstavil jednotlivo počas dlhého úvodu pred Trumpovým prejavom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých

Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých

DNES - 14:25Zahraničné

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá

Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá

DNES - 14:18Zahraničné

Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28.

Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

DNES - 13:16Zahraničné

Benjamin Netanjahu sa v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

DNES - 13:12Zahraničné

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.

Vosveteit.sk
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP