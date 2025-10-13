ZSSK: Vo vlakoch, ktoré sa zrazili v okrese Rožňava, bolo do 80 cestujúcich
Vo vlakoch, ktoré sa v pondelok zrazili pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava, sa nachádzalo do 80 cestujúcich a štyria zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Jeden zo zamestnancov utrpel vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov, ostatní zamestnanci sú v poriadku. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava zostáva prerušená. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
„Všetky informácie o zdravotnom stave cestujúcich a rozsahu zranení poskytujú záchranné zložky a polícia. Z našich štyroch kolegov, ktorí boli vo vlakoch, utrpel jeden vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov. Ostatní traja sú v poriadku a spolupracujú pri evakuácii a poskytovaní informácií,“ ozrejmil Baček.
Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Na miesto nehody smeruje generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. „ZSSK poskytuje súčinnosť a zabezpečuje starostlivosť o svojich cestujúcich a zamestnancov. Priebežne aktualizujeme informácie podľa vývoja situácie,“ doplnil Baček.
Dodal, že v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava. Aktuálne informácie môžu získať prostredníctvom Kontaktného centra ZSSK na čísle 18 188.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj záchranárske vrtuľníky. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová informovala o deviatich osobách, ktoré utrpeli stredne ťažké a ťažké zranenia. Záchranári evidujú aj ďalších zranených.
Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena
O presune komunálnych a krajských volieb je podľa podpredsedu Hlasu-SD a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrhu nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny.
Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria.
Z Gašparovej nehody existuje kamerový záznam, SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu
SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode riaditeľa SIS.
Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava
Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.