Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

ZSSK: Vo vlakoch, ktoré sa zrazili v okrese Rožňava, bolo do 80 cestujúcich

  • DNES - 14:41
  • Jablonov nad Turňou
Vo vlakoch, ktoré sa v pondelok zrazili pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava, sa nachádzalo do 80 cestujúcich a štyria zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Jeden zo zamestnancov utrpel vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov, ostatní zamestnanci sú v poriadku. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava zostáva prerušená. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.

Všetky informácie o zdravotnom stave cestujúcich a rozsahu zranení poskytujú záchranné zložky a polícia. Z našich štyroch kolegov, ktorí boli vo vlakoch, utrpel jeden vážnejšie zranenia a je v starostlivosti záchranárov. Ostatní traja sú v poriadku a spolupracujú pri evakuácii a poskytovaní informácií,“ ozrejmil Baček.

Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Na miesto nehody smeruje generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. „ZSSK poskytuje súčinnosť a zabezpečuje starostlivosť o svojich cestujúcich a zamestnancov. Priebežne aktualizujeme informácie podľa vývoja situácie,“ doplnil Baček.

Dodal, že v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava. Aktuálne informácie môžu získať prostredníctvom Kontaktného centra ZSSK na čísle 18 188.

K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj záchranárske vrtuľníky. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová informovala o deviatich osobách, ktoré utrpeli stredne ťažké a ťažké zranenia. Záchranári evidujú aj ďalších zranených.

Zdroj: Info.sk, TASR
