Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých
- DNES - 14:25
- Moskva
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Medvedev, ktorý je známy svojimi tvrdými postojmi, povedal, že po odpálení nie je možné rozlíšiť rakety dlhého doletu Tomahawk s jadrovými hlavicami od konvenčných rakiet, čo zdôraznil aj hovorca prezidenta Vladimira Putina. „Ako má na to Rusko reagovať? Presne!“ napísal bývalý ruský prezident na platforme Telegram, pričom podľa Reuters naznačil, že by mohlo ísť o jadrovú odpoveď.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. „Mohol by som povedať, ,pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im Tomahawky‘,“ povedal Trump „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko to nepotrebuje.“
„Môžeme len dúfať, že toto je len ďalšia prázdna hrozba... podobne ako poslať jadrové ponorky bližšie k Rusku,“ skonštatoval Medvedev. Pripomínal tak Trumpovo augustové vyhlásenie, že nariadil presun dvoch jadrových ponoriek bližšie k Rusku v reakcii na to, čo označil za „mimoriadne provokatívne“ výroky Medvedeva o riziku vojny.
Putin vyhlásil, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 2500 kilometrov a Kyjevu by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina by rakety Tomahawk v prípade ich dodania od USA používala výlučne na vojenské účely a nikdy by nimi neútočila na civilistov v Rusku.
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“
Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“.
Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá
Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28.
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete
Benjamin Netanjahu sa v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.
Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.