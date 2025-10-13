Z Gašparovej nehody existuje kamerový záznam, SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu
SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode riaditeľa SIS.
Aktualizované 14:52
Opozičná strana SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Začína zbierať podpisy poslancov. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že z nehody existuje kamerový záznam, o ktorý polícia nemá záujem.
„Iniciujeme mimoriadnu schôdzu s jedným bodom programu, a to s uznesením, kde žiadame vládu a aj parlament, aby bol Pavol Gašpar odvolaný z funkcie riaditeľa SIS. Podpisy budeme zbierať od našich partnerov,“ povedal Gröhling.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) tvrdí, že polícia v súvislosti s nehodou nevypočula ako svedka riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislava Hajnoviča, ktorý na miesto nehody prišiel v civile. Policajti podľa nej nevypočuli ani ďalších svedkov nehody a nevyžiadali si ani kamerové záznamy. „Možno by tento záznam ukázal, kto bol na vine a akou rýchlosťou Gašpar išiel,“ podotkla Bajo Holečková.
Poslankyňa Mária Kolíková za SaS pripomenula, že prezident je disciplinárnym orgánom voči šéfovi SIS. Aj keď bude nehoda zo strany polície objasnená, celé by to podľa nej malo skončiť u hlavy štátu Petra Pellegriniho. „On je ten, ktorý tu môže okamžite vyvodiť nielen politickú zodpovednosť a smerovať k odvolaniu, ale aspoň začať disciplinárne konanie,“ poznamenala Kolíková.
Gašpar tvrdí, že ho polícia riadne vypočula
Gašpara polícia podľa jeho slov riadne vypočula. Vyhlásil to po rokovaní Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Neodpovedal na novinárske otázky v súvislosti s tvrdeniami opozičnej SaS, že si polícia nevyžiadala kamerové záznamy nehody.
„Ja som účastník konania, ktorý bol riadne vypočutý, dokonca ešte pred protestom, na ktorý bol, ako som zachytil, jeden z dôvodov, že vypočutý nie som,“ uviedol Gašpar.
Vyhlásil tiež, že sa pri nehode podľa neho nikto nezranil. Zároveň však priznal, že zdravotníci vyšetrili 14-ročné dievča. „Prišla tam aj záchranka počas toho, ako sme čakali na dopravnú políciu, ktorá nevyžadovala ošetrenie žiadnej osoby, čiže tieto informácie sú tiež podľa môjho názoru mylné. Tá osoba bola ošetrená na pohotovosti, respektíve vyšetrená na pohotovosti,“ vyhlásil.
Šéf tajnej služby sa odmietol vyjadriť aj k tomu, či auto z medializovaného prípadu jazdy v protismere v Bratislave patrilo SIS. „Slovenská informačná služba nemôže poskytnúť informácie o tom, ktoré auto je jej alebo nie, ani o pohybe týchto áut, ani o osobách, ktoré sa v týchto autách nachádzali,“ argumentoval.
Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.
