Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá

Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28. Podľa skupiny ide o „hrubé porušenie dohody“, píše TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Rodiny rukojemníkov boli šokované a zdesené, keď sa dozvedeli, že dnes budú vrátené len štyri telá zosnulých rukojemníkov z 28, ktorých zadržiava Hamas,“ napísalo fórum vo vyhlásení. „Ide o hrubé porušenie dohody zo strany Hamasu. Očakávame, že izraelská vláda a sprostredkovatelia podniknú okamžité kroky na nápravu tejto závažnej nespravodlivosti,“ dodali rodiny.
Podľa TOI identity štyroch mŕtvych nie sú známe a ani ich počet zatiaľ izraelské úrady nepotvrdili. Viacerým rodinám pozostalých však údajne včera oznámili, že pozostatky ich milovaných im v nedeľu ani pondelok nevrátia.
„Rodiny zosnulých rukojemníkov prežívajú mimoriadne ťažké dni plné hlbokého smútku. Nikoho z rukojemníkov neopustíme. Sprostredkovatelia musia presadiť podmienky dohody a zabezpečiť, aby Hamas zaplatil za toto porušenie,“ dodalo fórum.
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“
Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“.
Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete
Benjamin Netanjahu sa v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.
Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.