  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá

  • DNES - 14:18
  • Tel Aviv
Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá

Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28. Podľa skupiny ide o „hrubé porušenie dohody“, píše TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Rodiny rukojemníkov boli šokované a zdesené, keď sa dozvedeli, že dnes budú vrátené len štyri telá zosnulých rukojemníkov z 28, ktorých zadržiava Hamas,“ napísalo fórum vo vyhlásení. „Ide o hrubé porušenie dohody zo strany Hamasu. Očakávame, že izraelská vláda a sprostredkovatelia podniknú okamžité kroky na nápravu tejto závažnej nespravodlivosti,“ dodali rodiny.

Podľa TOI identity štyroch mŕtvych nie sú známe a ani ich počet zatiaľ izraelské úrady nepotvrdili. Viacerým rodinám pozostalých však údajne včera oznámili, že pozostatky ich milovaných im v nedeľu ani pondelok nevrátia.

Rodiny zosnulých rukojemníkov prežívajú mimoriadne ťažké dni plné hlbokého smútku. Nikoho z rukojemníkov neopustíme. Sprostredkovatelia musia presadiť podmienky dohody a zabezpečiť, aby Hamas zaplatil za toto porušenie,“ dodalo fórum.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“

Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“

DNES - 14:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“.

Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých

Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých

DNES - 14:25Zahraničné

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

DNES - 13:16Zahraničné

Benjamin Netanjahu sa v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

DNES - 13:12Zahraničné

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.

Vosveteit.sk
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP