Muž vypadol z balkóna obytného domu v bratislavskej Petržalke

  • DNES - 13:32
  • Bratislava
Muž v pondelok pred obedom vypadol z balkóna obytného domu na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke.

Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Na mieste bolo policajtmi piateho bratislavského okresu zistené, že ide o 71-ročného muža, ktorý z doposiaľ nezistených príčin vypadol z balkóna nachádzajúceho sa na treťom poschodí,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že policajti sa zaoberajú okolnosťami aj presnými príčinami tejto udalosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
