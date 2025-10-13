Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava
Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Verí, že príčiny nehody sa podarí čím skôr vyšetriť.
„Ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich prácu. Verím, že sa príčiny nehody podarí čím skôr vyšetriť, aby ľudia na Slovensku mohli dôverovať bezpečnosti verejnej dopravy,“ napísala hlava štátu na sociálnej sieti.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj záchranárske vrtuľníky. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová informovala o deviatich osobách, ktoré utrpeli stredne ťažké a ťažké zranenia. Záchranári evidujú aj minimálne 20 ľahšie zranených.
Richard Raši: Verím, že nehoda pri Jablonove nad Turňou nebude mať obete
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril ľútosť nad pondelkovým železničným nešťastím pri obci Jablonov nad Turňou. Verí, že vážna nehoda nebude mať obete a zranení sa čo najskôr zotavia.
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri Rožňave
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Veria, že nešťastie si nevyžiadalo obete na životoch.