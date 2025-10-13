Pri zrážke dvoch rýchlikov utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia 9 osôb
Pri zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia deväť osôb.
Pre TASR to na základe doterajších informácií uviedla v pondelok popoludní hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová s tým, že záchranári evidujú aj minimálne 20 ľahšie zranených.
„Pri čelnej zrážke rýchlikov zasahuje už sedem pozemných ambulancií a tri záchranárske vrtuľníky. Na mieste sú aj dva evakuačné autobusy,“ doplnila Klimešová s tým, že zásah naďalej prebieha.
K zrážke rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran došlo krátko po 10.00 h pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) predpoludním uviedol, že zhruba 100 ľudí je ľahko zranených, dvaja sú v kritickom stave. Traja ľudia sú podľa neho zakliesnení bez informácií o ich zdravotnom stave.
Príčina nehody rýchlikov je v štádiu vyšetrovania, podľa ministra vnútra k zrážke pravdepodobne došlo v dôsledku zlyhania ľudského faktora. Rušňovodič jedného z vlakov bol na mieste podrobený dychovej skúške aj testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok s negatívnym výsledkom. „Druhý rušňovodič bol vzhľadom na rozsah zranení letecky transportovaný do nemocnice, kde mu bude odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu a drog,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava
Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.
Muž vypadol z balkóna obytného domu v bratislavskej Petržalke
Muž v pondelok pred obedom vypadol z balkóna obytného domu na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.
Richard Raši: Verím, že nehoda pri Jablonove nad Turňou nebude mať obete
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril ľútosť nad pondelkovým železničným nešťastím pri obci Jablonov nad Turňou. Verí, že vážna nehoda nebude mať obete a zranení sa čo najskôr zotavia.
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri Rožňave
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Veria, že nešťastie si nevyžiadalo obete na životoch.