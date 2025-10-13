  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

  • DNES - 13:16
  • Jeruzalem
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v izraelskom parlamente poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela. Informuje o tom TASR podľa správ denníka The Guardian, stanice BBC a webu The Times of Israel (TOI).

Vy ste odhodlaný dosiahnuť tento mier, ja som odhodlaný dosiahnuť tento mier. Spoločne, pán prezident, tento mier dosiahneme,“ povedal šéfovi Bieleho domu. Trumpov mierový návrh podľa neho „otvára dvere historickému rozšíreniu mieru v našom regióne (Blízkeho východu) i za jeho hranicami,“ doplnil izraelský premiér.

V prejave pred vystúpením amerického prezidenta Netanjahu vyhlásil, že Trump „bude navždy zapísaný do dejín nášho ľudu“. Pripomenul pritom jeho úlohu pri pondelňajšom oslobodení zvyšných 20 živých rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v Pásme Gazy viac než dva roky.

Izraelský premiér zároveň ocenil aj viaceré Trumpove predchádzajúce rozhodnutia – uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela, presun amerického veľvyslanectva, uznanie izraelskej suverenity nad Golanskými výšinami či júnový úder proti Iránu. „Donald Trump je najväčším priateľom, akého kedy Izrael mal v Bielom dome,“ vyhlásil Netanjahu.

Vyjadril tiež presvedčenie, že Trumpovo vedenie pomôže Izraelu normalizovať vzťahy s ďalšími arabskými krajinami. Podľa agentúry AFP Netanjahu uviedol, že je otvorený „mierovým zmluvám“ s arabskými a moslimskými krajinami. Zdôraznil však, že Izrael zostane „ostražitý“ proti budúcim hrozbám.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

DNES - 13:12Zahraničné

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.

Izraelský premiér Netanjahu napokon na mierový summit do Egypta neodcestuje

Izraelský premiér Netanjahu napokon na mierový summit do Egypta neodcestuje

DNES - 12:56Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu napokon v pondelok neodcestuje na mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.

Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém

Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém

DNES - 12:29Zahraničné

Ak by výroky čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka zverejnené českým Deníkom N boli pravdivé, bol by to pre českého prezidenta Petra Pavla zásadný problém.

Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ

Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ

DNES - 12:23Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok v reakcii na sériu narušení vzdušného priestoru členských krajín EÚ vyhlásila, že Rusko „sa zahráva s vojnou“.

Vosveteit.sk
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP