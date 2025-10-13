  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

Izraelský premiér Netanjahu napokon na mierový summit do Egypta neodcestuje

  • DNES - 12:56
  • Jeruzalem
Izraelský premiér Netanjahu napokon na mierový summit do Egypta neodcestuje

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu napokon v pondelok neodcestuje na mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.

Dôvodom je židovský sviatok Simchat Tóra, ktorý sa začína v pondelok večer. Oznámila to jeho kancelária, čím poprela predchádzajúce informácie egyptského prezidentského úradu a izraelských médií. TASR o tom píše podľa agentúr AFP, DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Premiér Netanjahu bol pozvaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom na dnešnú konferenciu v Egypte,“ uviedla jeho kancelária. Podľa vyhlásenia sa izraelský premiér poďakoval za pozvanie, avšak odmietol ho s odôvodnením, že sa termín podujatia prekrýva so začiatkom židovského sviatku Simchat Tóra. Ten sa začína v pondelok večer a potrvá do utorkového západu slnka.

Izraelské médiá a egyptský prezidentský úrad pritom v pondelok dopoludnia informovali, že Netanjahu sa na summite zúčastní. Správy o účasti izraelského predsedu vlády na spomenutej schôdzke prišli počas jeho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Jeruzaleme.

TOI pripomína, že izraelskí lídri sa historicky vyhýbajú cestovaniu počas židovských sviatkov, okrem mimoriadnych okolností.

Na summit v Egypte príde viac než 20 svetových lídrov, vrátane palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a lídrov Kataru a Indonézie. Účasť potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, maďarský predseda vlády Viktor Orbán, generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Európskej rady António Costa. Zasadnutie má za cieľ upevniť krehké prímerie a podporiť dlhodobý mier a stabilitu na Blízkom východe.

V pondelok sa zároveň v rámci prvej fázy Trumpovho mierového plánu prepúšťajú izraelskí rukojemníci a palestínski väzni.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete

DNES - 13:16Zahraničné

Benjamin Netanjahu sa v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov

DNES - 13:12Zahraničné

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas.

Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém

Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém

DNES - 12:29Zahraničné

Ak by výroky čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka zverejnené českým Deníkom N boli pravdivé, bol by to pre českého prezidenta Petra Pavla zásadný problém.

Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ

Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ

DNES - 12:23Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok v reakcii na sériu narušení vzdušného priestoru členských krajín EÚ vyhlásila, že Rusko „sa zahráva s vojnou“.

Vosveteit.sk
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP