Izraelský premiér Netanjahu napokon na mierový summit do Egypta neodcestuje
- DNES - 12:56
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu napokon v pondelok neodcestuje na mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.
Dôvodom je židovský sviatok Simchat Tóra, ktorý sa začína v pondelok večer. Oznámila to jeho kancelária, čím poprela predchádzajúce informácie egyptského prezidentského úradu a izraelských médií. TASR o tom píše podľa agentúr AFP, DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Premiér Netanjahu bol pozvaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom na dnešnú konferenciu v Egypte,“ uviedla jeho kancelária. Podľa vyhlásenia sa izraelský premiér poďakoval za pozvanie, avšak odmietol ho s odôvodnením, že sa termín podujatia prekrýva so začiatkom židovského sviatku Simchat Tóra. Ten sa začína v pondelok večer a potrvá do utorkového západu slnka.
Izraelské médiá a egyptský prezidentský úrad pritom v pondelok dopoludnia informovali, že Netanjahu sa na summite zúčastní. Správy o účasti izraelského predsedu vlády na spomenutej schôdzke prišli počas jeho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Jeruzaleme.
TOI pripomína, že izraelskí lídri sa historicky vyhýbajú cestovaniu počas židovských sviatkov, okrem mimoriadnych okolností.
Na summit v Egypte príde viac než 20 svetových lídrov, vrátane palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a lídrov Kataru a Indonézie. Účasť potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, maďarský predseda vlády Viktor Orbán, generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Európskej rady António Costa. Zasadnutie má za cieľ upevniť krehké prímerie a podporiť dlhodobý mier a stabilitu na Blízkom východe.
V pondelok sa zároveň v rámci prvej fázy Trumpovho mierového plánu prepúšťajú izraelskí rukojemníci a palestínski väzni.
