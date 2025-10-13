Richard Raši: Verím, že nehoda pri Jablonove nad Turňou nebude mať obete
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril ľútosť nad pondelkovým železničným nešťastím pri obci Jablonov nad Turňou. Verí, že vážna nehoda nebude mať obete a zranení sa čo najskôr zotavia. Napísal to na sociálnej sieti.
„Správa o vážnej železničnej nehode ma hlboko zasiahla. Sám som túto obec niekoľkokrát navštívil.
Ďakujem záchranárom a hasičom za profesionálnu robotu,“ uviedol.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj dva záchranárske vrtuľníky. Zhruba 100 ľudí je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ľahko zranených, dvaja sú v kritickom stave. Traja ľudia sú podľa neho zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave.
Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava
Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.
Muž vypadol z balkóna obytného domu v bratislavskej Petržalke
Muž v pondelok pred obedom vypadol z balkóna obytného domu na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.
Pri zrážke dvoch rýchlikov utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia 9 osôb
Pri zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia deväť osôb.
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri Rožňave
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Veria, že nešťastie si nevyžiadalo obete na životoch.