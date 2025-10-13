  • Články
Richard Raši: Verím, že nehoda pri Jablonove nad Turňou nebude mať obete

  • DNES - 12:43
  • Bratislava
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril ľútosť nad pondelkovým železničným nešťastím pri obci Jablonov nad Turňou. Verí, že vážna nehoda nebude mať obete a zranení sa čo najskôr zotavia. Napísal to na sociálnej sieti.

Správa o vážnej železničnej nehode ma hlboko zasiahla. Sám som túto obec niekoľkokrát navštívil.

Ďakujem záchranárom a hasičom za profesionálnu robotu,“ uviedol.

K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj dva záchranárske vrtuľníky. Zhruba 100 ľudí je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ľahko zranených, dvaja sú v kritickom stave. Traja ľudia sú podľa neho zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave.

Zdroj: Info.sk, TASR
