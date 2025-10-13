Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri Rožňave
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Veria, že nešťastie si nevyžiadalo obete na životoch.
Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vo svojom stanovisku označil zrážku dvoch rýchlikov za hrozné nešťastie. „Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili. Následne je potrebné nehodu dôkladne vyšetriť, politika teraz musí ísť bokom,“ vyhlásil šéf PS.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) na sociálnej sieti podotkla, že myslí na všetkých tých, ktorí boli účastníkmi vlakového nešťastia. „Všetkým zraneným želáme rýchle zotavenie,“ doplnila.
Líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský ďakuje všetkých záchranárom, ktorí nasadzujú svoje životy, aby pomohli zraneným. „Prajem skoré uzdravenie všetkým zraneným pri Rožňave,“ uviedol.
Hrdinským záchranárom sa za okamžitú pomoc poďakoval aj poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí). „Nech sa táto desivá zrážka dvoch rýchlikov na východe Slovenska skončí bez obetí na životoch a nech sú zranenia čo najmenšie,“ napísal na sociálnej sieti.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj dva záchranárske vrtuľníky. Zhruba 100 ľudí je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ľahko zranených, dvaja sú v kritickom stave. Traja ľudia sú podľa neho zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave.
