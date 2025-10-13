  • Články
Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém

  • DNES - 12:29
  • Praha
Ak by výroky čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka zverejnené českým Deníkom N boli pravdivé, bol by to pre českého prezidenta Petra Pavla zásadný problém.

Povedal to v pondelok Českej televízii po prejave na konferencii Forum 2OOO. Chce však počkať na výsledok pondelkovej schôdzky predsedu hnutia ANO Andreja Babiša s Turkom a predsedom Motoristov Petrom Macinkom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Nerád robím predčasné závery, preto si radšej počkám, až budeme mať viac informácií, či sa potvrdí to, čo zverejnil Deník N. Ak by to bola pravda, tak by to, samozrejme, bol zásadný problém. Ale ja počkám až na výsledok dnešného rokovania Andreja Babiša s Petrom Macinkom aj Filipom Turkom a, samozrejme, ak to bude potrebné, tak sa stretnem aj s nimi,“ povedal Pavel.

Český Deník N v posledných dňoch zverejnil Turkove rasistické a homofóbne príspevky, ktoré v minulosti údajne publikoval na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa už mnohé z nich nedajú dohľadať, lebo boli medzičasom vymazané. Turek výroky označil za „zjavné manipulácie“ a dištancoval sa od nich. V nedeľu pre stanicu ČT24 však povedal, že niektoré jeho vyjadrenia mohli byť v rámci humoru podobné „kontroverznejším výrokom“.

Babiš v reakcii na kauzu uviedol, že vec považuje za závažnú a najlepšie by bolo, ak by aj Motoristi, podobne ako SPD, nominovali do čela im priradených rezortov nestraníckych odborníkov. Turek totiž podľa svojich slov ašpiroval na post ministra zahraničných vecí. Strana však podľa Macinku trvá na tom, že nominuje svojich poslancov, inak pôjde do opozície. V kauze avizovala právne kroky.

Zdroj: Info.sk, TASR
