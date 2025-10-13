  • Články
Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok v reakcii na sériu narušení vzdušného priestoru členských krajín EÚ vyhlásila, že Rusko „sa zahráva s vojnou“.

NATO posilnilo svoju obranu pozdĺž východných hraníc obviňujúc Moskvu z testovania protivzdušnej obrany Aliancie, keď narušila vzdušný priestor členských štátov dronmi a lietadlami.

Zakaždým, keď ruské drony alebo lietadlá narušia náš vzdušný priestor, existuje tu riziko eskalácie, či už cielenej alebo nie. Rusko sa zahráva s vojnou,“ povedala Kallasová počas návštevy Ukrajiny, pričom zdôraznila potrebu posilniť obranné možnosti Únie. „Aby sme zabránili vojne, musíme premeniť ekonomickú silu Európy na vojenskú odstrašujúcu silu,“ zdôraznila.

Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny, najmä jej energetickej infraštruktúry, keďže Rusko pred zimou obnovilo útoky na elektrárne. Ukrajina v pondelok oznámila, že obmedzí spotrebu energie v najmenej siedmich oblastiach krajiny v reakcii na útoky. „Nepriateľ chce ovplyvniť náladu a morálku nášho obyvateľstva,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha počas spoločnej tlačovej konferencie s Kallasovou. „Je to obzvlášť cynické pred nástupom zimy,“ dodal.

Ukrajina na údery reaguje útokmi na ruské ropné rafinérie s cieľom zabrániť Moskve financovať vojnu. Od začiatku augusta podnikla Ukrajina viac než 30 náletov na ruské energetické zariadenia, čo spôsobilo prudký nárast cien benzínu v Rusku.

Kallasová podľa AFP tiež naznačila, že Brusel podporuje dodávky amerických rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. „Vítame všetky nástroje, ktoré posilňujú Ukrajinu a oslabujú Rusko,“ povedala.

Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Rusko však už upozorňovalo, že takéto dodávky by potenciálne znamenali výrazné eskalovanie konfliktu.

Zdroj: Info.sk, TASR
