Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ
- DNES - 12:23
- Kyjev
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok v reakcii na sériu narušení vzdušného priestoru členských krajín EÚ vyhlásila, že Rusko „sa zahráva s vojnou“.
NATO posilnilo svoju obranu pozdĺž východných hraníc obviňujúc Moskvu z testovania protivzdušnej obrany Aliancie, keď narušila vzdušný priestor členských štátov dronmi a lietadlami.
„Zakaždým, keď ruské drony alebo lietadlá narušia náš vzdušný priestor, existuje tu riziko eskalácie, či už cielenej alebo nie. Rusko sa zahráva s vojnou,“ povedala Kallasová počas návštevy Ukrajiny, pričom zdôraznila potrebu posilniť obranné možnosti Únie. „Aby sme zabránili vojne, musíme premeniť ekonomickú silu Európy na vojenskú odstrašujúcu silu,“ zdôraznila.
Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny, najmä jej energetickej infraštruktúry, keďže Rusko pred zimou obnovilo útoky na elektrárne. Ukrajina v pondelok oznámila, že obmedzí spotrebu energie v najmenej siedmich oblastiach krajiny v reakcii na útoky. „Nepriateľ chce ovplyvniť náladu a morálku nášho obyvateľstva,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha počas spoločnej tlačovej konferencie s Kallasovou. „Je to obzvlášť cynické pred nástupom zimy,“ dodal.
Ukrajina na údery reaguje útokmi na ruské ropné rafinérie s cieľom zabrániť Moskve financovať vojnu. Od začiatku augusta podnikla Ukrajina viac než 30 náletov na ruské energetické zariadenia, čo spôsobilo prudký nárast cien benzínu v Rusku.
Kallasová podľa AFP tiež naznačila, že Brusel podporuje dodávky amerických rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. „Vítame všetky nástroje, ktoré posilňujú Ukrajinu a oslabujú Rusko,“ povedala.
Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Rusko však už upozorňovalo, že takéto dodávky by potenciálne znamenali výrazné eskalovanie konfliktu.
Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém
Ak by výroky čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka zverejnené českým Deníkom N boli pravdivé, bol by to pre českého prezidenta Petra Pavla zásadný problém.
Nobelovu cenu za ekonómiu získali výskumníci Mokyr, Aghion a Howitt
Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu poputuje do rúk troch výskumníkov - americko-izraelského občana Joela Mokyra, Francúza Philippa Aghiona a Kanaďana Petra Howitta.
Petr Pavel: Rusko je zásadnou hrozbou pre európsku slobodu a bezpečnosť
Rusko je podľa českého prezidenta Petra Pavla zásadnou hrozbou pre slobodu a bezpečnosť v Európe, ktorú sa snaží krok za krokom zničiť. Povedal to v pondelok v prejave na konferencii Forum 2000.
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie
Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila.