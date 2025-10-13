Petr Pavel: Rusko je zásadnou hrozbou pre európsku slobodu a bezpečnosť
- DNES - 12:05
- Praha
Rusko je podľa českého prezidenta Petra Pavla zásadnou hrozbou pre slobodu a bezpečnosť v Európe, ktorú sa snaží krok za krokom zničiť.
Povedal to v pondelok v prejave na konferencii Forum 2000. Podotkol, že bez ohľadu na to, aké bude zloženie budúcej českej vlády, je dôležité posilňovať základy demokratickej občianskej spoločnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Rusko dnes predstavuje zásadnú hrozbu pre európsku slobodu, bezpečnosť a demokraciu. Usiluje sa o rozklad demokratického systému a chce zničiť Európu krok za krokom. Snaží sa oslabiť a rozdeliť transatlantickú komunitu,“ zdôraznil český prezident.
Úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť na Ukrajine mier podľa Pavla ukazuje, či sa ruský prezident Vladimir Putin skutočne o mierové riešenie usiluje. „Odpoveď, že nie, nikoho neprekvapila... (Rusko) namiesto toho zdvojnásobilo svoju cynickú vojenskú kampaň a používa teror, aby rozložilo morálku Ukrajincov,“ podotkol. Nedávne narušenie vzdušného priestoru Estónska a Poľska podľa Pavla ukazuje, že sa Kremeľ nezdráha riskovať čoraz viac.
Vo vojne, ktorú Rusko proti Ukrajine vedie, sa podľa prezidenta ČR nebojuje len zbraňami na bojisku, ale aj klamaním a rozširovaním strachu a dezinformácií v spoločnosti. Rusko sa podľa jeho slov snaží rozosievať nedôveru, šíriť lži o Európe a jej spojencoch či inštitúciách. Najlepšou ochranou proti rozkolom v spoločnosti a hybridným hrozbám sú preto podľa Pavla jednak slobodné médiá, ale aj nezávislé univerzity, veda, nezávislá justícia či živá občianska spoločnosť založená na princípoch demokracie.
„Bez ohľadu na zloženie budúcej českej vlády je dôležité, aby sme posilňovali základy demokratickej občianskej spoločnosti. Ľudia si zaslúžia spoľahlivé informácie. Práve preto potrebujeme silné verejnoprávne médiá a zdravú mediálnu scénu, ktorá bude poskytovať pluralitné názory bez toho, aby šírila nenávisť a prehlbovala neistotu,“ dodal prezident.
Prezident Pavel: Ak by boli Turkove výroky pravdivé, bol by to zásadný problém
Ak by výroky čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka zverejnené českým Deníkom N boli pravdivé, bol by to pre českého prezidenta Petra Pavla zásadný problém.
Kallasová: Rusko sa zahráva s vojnou, keď narúša vzdušný priestor EÚ
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok v reakcii na sériu narušení vzdušného priestoru členských krajín EÚ vyhlásila, že Rusko „sa zahráva s vojnou“.
Nobelovu cenu za ekonómiu získali výskumníci Mokyr, Aghion a Howitt
Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu poputuje do rúk troch výskumníkov - americko-izraelského občana Joela Mokyra, Francúza Philippa Aghiona a Kanaďana Petra Howitta.
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie
Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila.