Šutaj Eštok: Po nehode rýchlikov je asi 100 zranených, dvaja sú v kritickom stave
Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave.
Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
„Nechcem ešte v tejto chvíli špekulovať o príčinách, ale podľa prvotných informácií nejde o systémovú chybu, ale zlyhanie ľudského faktora. Ukazuje sa, že asi jeden z vodičov lokomotívy urobil chybu a nedal pravdepodobne prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že na miesto nehody smeruje on, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) i minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. „Na miesto sme vyslali dva záchranárske vrtuľníky a šesť pozemných ambulancií,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
Premiér dúfa, že pri nešťastí v okrese Rožňava nebudú obete na životoch
Predseda vlády Robert Fico vyjadril nádej, že pri železničnom nešťastí v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava nebudú obete na životoch.
Požiarom v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600.000 eur
Nedeľným (12. 10.) večerným požiarom v bytovke na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600.000 eur.
V okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, zranenia utrpelo viac ako 100 osôb
V katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch osobných vlakov.
Taraba: Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky SR
Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky Slovenska. Vie krajine otvoriť dvere k obojstranne výhodnej spolupráci.