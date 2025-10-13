Premiér dúfa, že pri nešťastí v okrese Rožňava nebudú obete na životoch
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyjadril nádej, že pri železničnom nešťastí v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava nebudú obete na životoch. Všetkým zraneným želá skoré uzdravenie. Napísal to na sociálnej sieti.
„Som v priamom kontakte s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD), ktorí sú na ceste na miesto tragédie,“ informoval premiér. Dodal, že je proti akýmkoľvek predčasným záverom. „Preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie,“ uzavrel.
V obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo krátko po 10.00 h k zrážke dvoch osobných vlakov. Po nehode rýchlikov je asi 100 ľudí zranených, dvaja sú v kritickom stave. Podľa polície sa v dvoch oprotiidúcich rýchlikoch nachádzalo veľké množstvo cestujúcich.
