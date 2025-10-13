  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
15°Bratislava

V okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, zranenia utrpelo viac ako 100 osôb

  • DNES - 10:57
  • Jablonov nad Turňou
V okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, zranenia utrpelo viac ako 100 osôb

V katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch osobných vlakov.

Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.

Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že na miesto smeruje päť pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník. Podľa polície sa v dvoch oprotiidúcich rýchlikoch nachádzalo veľké množstvo cestujúcich.

„Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

K zrážke rýchlikov došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. „Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov. Informácie budeme priebežne aktualizovať,“ uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Fotografie z miesta nehody

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok: Po nehode rýchlikov je asi 100 zranených, dvaja sú v kritickom stave

Šutaj Eštok: Po nehode rýchlikov je asi 100 zranených, dvaja sú v kritickom stave

DNES - 11:57Domáce

Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave.

Premiér dúfa, že pri nešťastí v okrese Rožňava nebudú obete na životoch

Premiér dúfa, že pri nešťastí v okrese Rožňava nebudú obete na životoch

DNES - 11:46Domáce

Predseda vlády Robert Fico vyjadril nádej, že pri železničnom nešťastí v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava nebudú obete na životoch.

Požiarom v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600.000 eur

Požiarom v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600.000 eur

DNES - 11:30Domáce

Nedeľným (12. 10.) večerným požiarom v bytovke na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600.000 eur.

Taraba: Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky SR

Taraba: Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky SR

DNES - 10:37Domáce

Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky Slovenska. Vie krajine otvoriť dvere k obojstranne výhodnej spolupráci.

Vosveteit.sk
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistíTvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP