V okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, zranenia utrpelo viac ako 100 osôb
V katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch osobných vlakov.
Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že na miesto smeruje päť pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník. Podľa polície sa v dvoch oprotiidúcich rýchlikoch nachádzalo veľké množstvo cestujúcich.
„Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
K zrážke rýchlikov došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. „Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov. Informácie budeme priebežne aktualizovať,“ uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.
Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Fotografie z miesta nehody
