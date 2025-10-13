V okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, pričom zranenia utrpeli desiatky ľudí
V katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch osobných vlakov.
Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava sú zranené desiatky ľudí, z toho dvaja sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že na miesto smeruje päť pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník. Podľa polície sa v dvoch oprotiidúcich rýchlikoch nachádzalo veľké množstvo cestujúcich.
„Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
K zrážke rýchlikov došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. „Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov. Informácie budeme priebežne aktualizovať,“ uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.
Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Fotografie z miesta nehody
Prezident želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri nešťastí v okrese Rožňava
Prezident SR Peter Pellegrini želá skoré uzdravenie všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.
Muž vypadol z balkóna obytného domu v bratislavskej Petržalke
Muž v pondelok pred obedom vypadol z balkóna obytného domu na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke. Utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.
Pri zrážke dvoch rýchlikov utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia 9 osôb
Pri zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia deväť osôb.
Richard Raši: Verím, že nehoda pri Jablonove nad Turňou nebude mať obete
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril ľútosť nad pondelkovým železničným nešťastím pri obci Jablonov nad Turňou. Verí, že vážna nehoda nebude mať obete a zranení sa čo najskôr zotavia.
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri Rožňave
Opozičné strany prajú skoré zotavenie zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Veria, že nešťastie si nevyžiadalo obete na životoch.