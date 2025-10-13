Hamas odovzdal Červenému krížu ďalších 13 izraelských rukojemníkov
- DNES - 10:37
- Gaza/Jeruzalem
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok na juhu Pásma Gazy odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) aj druhú skupinu trinástich živých izraelských rukojemníkov.
Hamas v druhej vlne údajne prepustil Elkanu Bochbota (36), Roma Braslavského (21), Nimroda Cohena (21), Ariela Cunia (28), Davida Cunia (35), Evyatara Davida (24), Maxima Herkina (37), Eitana Horna (38), Segeva Kalfona (27), Bara Kupersteina (23), Yosefa Chaima Ohanu (25), Avinatana Ora (32) a Matana Zangaukera (25).
Pracovníci MVČK zajatcov odovzdajú izraelským vojakom v Gaze, ktorí ich prevezú na vojenskú základňu Reim na území Izraela. Tam podstúpia prvotné lekárske vyšetrenia a stretnú sa tam tiež so svojimi rodinami. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.
Prvých sedem prepustených rukojemníkov medzičasom izraelská armáda previezla po viac ako dvoch rokoch v zajatí v Pásme Gazy na územie židovského štátu.
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie
Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila.
Kallasová pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej pomoci
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny.
Orbán sa zúčastní na mierovom summite v Egypte, dostal pozvánku od Trumpa
Maďarský premiér Viktor Orbán sa v pondelok zúčastní na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, ktorému predsedajú americký prezident Donald Trump a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.
Macron ocenil prepustenie izraelských rukojemníkov; podľa neho je mier možný
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ocenil prepustenie siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo viac než dva roky v Pásme Gazy.