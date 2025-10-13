Taraba: Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky SR
Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky Slovenska.
Vie krajine otvoriť dvere k obojstranne výhodnej spolupráci. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že uplynulý víkend podpísal dohodu o spolupráci medzi Slovenskom a Egyptom, ktorá túto spoluprácu otvára.
„Slovensko je bohaté na vodu a svet jej má málo. Sú štáty, ktoré musia hospodáriť s každou kvapkou a Slovensko vie byť inšpiráciou a dobrým partnerom pre technickú spoluprácu a výmenu poznatkov vo vodnom manažmente,“ skonštatoval Taraba.
Šéf envirorezortu sa zároveň s komisárkou EÚ pre životné prostredie Jessikou Roswallovou v Egypte zúčastnil na otvorení svetovej konferencie o vode, ktorá spája svetových expertov, vedcov, podniky a verejných činiteľov v tejto téme.
