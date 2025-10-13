Orbán sa zúčastní na mierovom summite v Egypte, dostal pozvánku od Trumpa
- DNES - 10:21
- Budapešť
Maďarský premiér Viktor Orbán sa v pondelok zúčastní na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, ktorému predsedajú americký prezident Donald Trump a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. Orbán o tom informoval na sociálnej sieti X, pričom doplnil, že pozvánku dostal od Trumpa.
„Prezident Donald Trump to opäť dokázal! Na jeho pozvanie sa dnes zúčastním na mierovom summite v Šarm aš-Šajchu, kde lídri USA, Kataru, Turecka a Egypta podpíšu mierový plán pre Blízky východ. Je to obrovský úspech,“ napísal maďarský premiér.
Orbán vyjadril presvedčenie, že sa Trumpovi podarí ukončiť aj vojnu na Ukrajine. „Musíme mu poskytnúť všetku podporu, ktorú na to potrebuje. Bez ohľadu na geografiu, veľkosť alebo váhu existuje globálna mierová sieť, ktorá spolupracuje na dosiahnutí mieru všade, či už na Blízkom východe, na Kaukaze alebo na Ukrajine,“ vyhlásil s tým, že jej súčasťou je aj Maďarsko.
Účasť na summite potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Európskej rady António Costa. Macron v pondelok oznámil, že na schôdzke bude popri desiatkach lídrov prítomný a palestínsky prezident Mahmúd Abbás.
V pondelok tiež v rámci prvej fázy Trumpovho mierového plánu dochádza k prepúšťaniu izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov.
