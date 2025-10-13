  • Články
V Bratislave našli telo 70-ročného muža bez známok života

V Bratislave našli telo 70-ročného muža bez známok života

Dnes krátko pred 08:00 h boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vyslaní na základe oznámenia na linke 158 na Rázusovo nábrežie, kde v parku pod Mostom SNP malo byť nájdené telo muža bez známok života.

Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili. Na mieste bolo nájdené telo 70-ročného muža bez známok života.

Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý po prvotnej obhliadke nevylúčil cudzie zavinenie, ale pre určenie presnej príčiny smrti nariadil vykonanie pitvy. Telo bolo následne prevezené na súdnu pitvu. Podľa neoficiálnych informácií muž nemal na tele žiadne viditeľné zranenia, ktoré by nasvedčovali násilnej smrti.

Objasňovaním presných príčin ako aj okolnosťami tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. O výsledkoch vyšetrovania a pitvy bude polícia verejnosť informovať.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
