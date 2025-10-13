V Bratislave našli telo 70-ročného muža bez známok života
Dnes krátko pred 08:00 h boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vyslaní na základe oznámenia na linke 158 na Rázusovo nábrežie, kde v parku pod Mostom SNP malo byť nájdené telo muža bez známok života.
Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili. Na mieste bolo nájdené telo 70-ročného muža bez známok života.
Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý po prvotnej obhliadke nevylúčil cudzie zavinenie, ale pre určenie presnej príčiny smrti nariadil vykonanie pitvy. Telo bolo následne prevezené na súdnu pitvu. Podľa neoficiálnych informácií muž nemal na tele žiadne viditeľné zranenia, ktoré by nasvedčovali násilnej smrti.
Objasňovaním presných príčin ako aj okolnosťami tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. O výsledkoch vyšetrovania a pitvy bude polícia verejnosť informovať.
V okrese Rožňava sa zrazili dva osobné vlaky, zranilo viac ako 20 osôb
V katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch osobných vlakov.
Taraba: Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky SR
Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky Slovenska. Vie krajine otvoriť dvere k obojstranne výhodnej spolupráci.
V Košiciach na Pereši sa zrazil autobus a dve autá
K dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok ráno v Košiciach v mestskej časti Pereš v smere do mesta.
Požiar v Ružinove si podľa starostu vyžiadal jednu obeť
Požiar v bytovke na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove si vyžiadal jednu obeť.