Macron ocenil prepustenie izraelských rukojemníkov; podľa neho je mier možný
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ocenil prepustenie siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo viac než dva roky v Pásme Gazy. Ich oslobodením sa podľa neho otvára možnosť mieru pre Izrael, palestínsku enklávu aj celý región, uviedol v príspevku na sociálnej sieti X.
„Zdieľam radosť rodín (prepustených rukojemníkov) a izraelského ľudu,“ zdôraznil Macron. Celkovo má byť v pondelok dopoludnia prepustených 20 živých rukojemníkov, ktorí sa vrátia do Izraela. Paríž je podľa Macrona pripravený podieľať sa na každej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Sedem oslobodených rukojemníkov momentálne v sprievode izraelských vojakov a bezpečnostných zložiek prekročilo hranicu z Gazy do Izraela, kde podstúpia počiatočné lekárske vyšetrenie. Medzi nimi sú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran. Hamas v pondelok nadránom zverejnil zoznam viac než 1900 väzňov, ktorých Izrael prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu.
Popri prepustení izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov sa v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch uskutoční mierový summit o Pásme Gazy, ktorému budú predsedať egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a americký prezident Donald Trump.
Účasť na podujatí potvrdili aj Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Európskej rady António Costa.
Macron v pondelok oznámil, že na schôdzke bude prítomný a palestínsky prezident Mahmúd Abbás, píše AFP.
