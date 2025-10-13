  • Články
PS: Sakovej návrh banského zákona berie ľuďom práva a zvýhodňuje ťažobné firmy

  • DNES - 9:24
  • Bratislava
PS: Sakovej návrh banského zákona berie ľuďom práva a zvýhodňuje ťažobné firmy

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chce novelou banského zákona obmedziť práva občanov a samospráv, ale aj uzákoniť princíp „o vás bez vás“.

Je to nebezpečný a nespravodlivý návrh, ktorý zvýhodní ťažobné spoločnosti a zisk úzkej skupiny stavia nad zdravie, prírodu a akúkoľvek inú činnosť okrem ťažby. Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensko (PS).

Ministerstvo chce zrušiť možnosť odvolania sa voči rozhodnutiam banského úradu. Občanom, samosprávam, ale aj farmárom či firmám berie jeden z posledných nástrojov, ako brániť svoje územie pred nevhodnou ťažbou,“ uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.

Podľa nej by bez tohto práva nebolo možné zastaviť viaceré projekty, ktoré v minulosti ohrozovali napríklad tokajské vinohrady či pracovné miesta v Podpoľaní. „Práve vďaka odvolaniam verejnosti sa tieto nezmyselné plány podarilo zastaviť. Teraz nám chce ministerka Saková túto možnosť vziať,“ zdôraznila.

Návrh zákona zároveň umožňuje banskému úradu určovať extrémne krátke lehoty na vyjadrenie, pokojne aj jeden deň. Pre porovnanie, ťažobné firmy budú môcť svoje konania prerušiť na neurčito a žiadosti dopĺňať celé roky.

Ministerstvo sa naoko opiera o európsku legislatívu, no zásadne ju zveličuje. Európsky zákon o kritických surovinách v žiadnom prípade neberie ľuďom ich práva a nehovorí o uľahčení ťažby štrku či iných bežných surovín. Pri jeho prijímaní som sa naopak zasadzoval práve o to, aby občania mali zachované právo spolurozhodovať a podporované projekty mali skutočný význam,“ zdôraznil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) tak podľa neho obracia dobrý úmysel európskej legislatívy proti obyvateľom Slovenska. Navyše, môže umožniť ťažiarom vyhnúť sa zodpovednosti za ekologické katastrofy, ako bolo znečistenie rieky Slaná.

Je to neprijateľný a jasný pokus uprednostniť záujmy ťažobných spoločností pred verejným záujmom. Ide o našu krajinu a o to, či budeme mať právo ju chrániť pred nezodpovednou ťažbou. Ak to necháme prejsť, budú o našej budúcnosti rozhodovať tí, ktorých zaujíma len krátkodobý zisk,“ uzavrel Hojsík.

Zdroj: Info.sk, TASR
