Americký prezident Trump pristál v izraelskom Tel Avive
- DNES - 9:24
- Tel Aviv
Americký prezident Donald Trump v pondelok pristál na izraelskom letisku Bena Guriona na okraji Tel Avivu. Počas krátkej návštevy krajiny plánuje vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente a stretnúť sa s rodinami rukojemníkov.
Po vystúpení z lietadla Air Force One privítali Trumpa izraelský premiér Benjamin Netanjahu s manželkou Sarou a prezident Jicchak Herzog. Šéf Bieleho domu pristál v Izraeli po prepustení prvej skupiny siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v Pásme Gazy viac než dva roky.
Po uvítacej ceremónii sa Trump spolu s Netanjahuom presunuli do Knesetu, uviedol spravodajský web Times of Izrael.
Najmenej dvaja izraelskí zákonodarcovia oznámili, že budú bojkotovať plánované pondelkové vystúpenie Trumpa v parlamente. Nesúhlasia s jeho mierovým plánom, ktorý viedol k prímeriu v Pásme Gazy a očakávanému prepusteniu rukojemníkov. Amit Halevi zo strany Likud a Avi Maoz z ultraortodoxnej nacionalistickej strany Noam tvrdia, že tento plán predstavuje pre Izrael skôr porážku než víťazstvo.
Americký prezident po krátkej návšteve Izraela odcestuje do egyptského mesta Šarm aš-Šajch, kde sa lídri z viac než 20 krajín zúčastnia na mierovom summite o Pásme Gazy. Zasadnutie má za cieľ upevniť krehké prímerie a podporiť dlhodobý mier a stabilitu na Blízkom východe.
Účasť na podujatí potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník OSN António Guterres či predseda Európskej rady António Costa.
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie
Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila.
