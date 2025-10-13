  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
14°Bratislava

Americký prezident Trump pristál v izraelskom Tel Avive

  • DNES - 9:24
  • Tel Aviv
Americký prezident Trump pristál v izraelskom Tel Avive

Americký prezident Donald Trump v pondelok pristál na izraelskom letisku Bena Guriona na okraji Tel Avivu. Počas krátkej návštevy krajiny plánuje vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente a stretnúť sa s rodinami rukojemníkov.

Po vystúpení z lietadla Air Force One privítali Trumpa izraelský premiér Benjamin Netanjahu s manželkou Sarou a prezident Jicchak Herzog. Šéf Bieleho domu pristál v Izraeli po prepustení prvej skupiny siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v Pásme Gazy viac než dva roky.

Po uvítacej ceremónii sa Trump spolu s Netanjahuom presunuli do Knesetu, uviedol spravodajský web Times of Izrael.

Najmenej dvaja izraelskí zákonodarcovia oznámili, že budú bojkotovať plánované pondelkové vystúpenie Trumpa v parlamente. Nesúhlasia s jeho mierovým plánom, ktorý viedol k prímeriu v Pásme Gazy a očakávanému prepusteniu rukojemníkov. Amit Halevi zo strany Likud a Avi Maoz z ultraortodoxnej nacionalistickej strany Noam tvrdia, že tento plán predstavuje pre Izrael skôr porážku než víťazstvo.

Americký prezident po krátkej návšteve Izraela odcestuje do egyptského mesta Šarm aš-Šajch, kde sa lídri z viac než 20 krajín zúčastnia na mierovom summite o Pásme Gazy. Zasadnutie má za cieľ upevniť krehké prímerie a podporiť dlhodobý mier a stabilitu na Blízkom východe.

Účasť na podujatí potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník OSN António Guterres či predseda Európskej rady António Costa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie

Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie

DNES - 10:54Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila.

Kallasová pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej pomoci

Kallasová pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej pomoci

DNES - 10:41Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny.

Hamas odovzdal Červenému krížu ďalších 13 izraelských rukojemníkov

Hamas odovzdal Červenému krížu ďalších 13 izraelských rukojemníkov

DNES - 10:37Zahraničné

Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok na juhu Pásma Gazy odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) aj druhú skupinu trinástich živých izraelských rukojemníkov.

Orbán sa zúčastní na mierovom summite v Egypte, dostal pozvánku od Trumpa

Orbán sa zúčastní na mierovom summite v Egypte, dostal pozvánku od Trumpa

DNES - 10:21Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v pondelok zúčastní na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, ktorému predsedajú americký prezident Donald Trump a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.

Macron ocenil prepustenie izraelských rukojemníkov; podľa neho je mier možný

Macron ocenil prepustenie izraelských rukojemníkov; podľa neho je mier možný

DNES - 9:54Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ocenil prepustenie siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo viac než dva roky v Pásme Gazy.

Vosveteit.sk
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.Týmto mýtom o Android telefónoch verí stále veľa ľudí, no už roky to nie je pravda.
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AIVedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedciTáto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistíTvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovaliČo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP