Červený kríž odovzdal prvých sedem rukojemníkov izraelskej armáde
- DNES - 8:40
- Gaza/Jeruzalem
Pracovníci Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) odovzdali izraelskej armáde prvých sedem živých rukojemníkov, ktorých militantné hnutie Hamas prepustilo v rámci mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Sedem oslobodených rukojemníkov je v súčasnosti sprevádzaných izraelskými vojakmi a príslušníkmi bezpečnostných služieb na ceste späť do Izraela, kde podstúpia počiatočné lekárske vyšetrenie,“ napísala izraelská armáda na sociálnej sieti X.
Izraelskí vojaci prevezú zajatcov na vojenskú základňu Reim na území Izraela, kde sa okrem absolvovania lekárskeho vyšetrenia stretnú aj so svojimi rodinami. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.
Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej sleduje Trump živý prenos z výmeny na palube prezidentského lietadla Air Force One počas letu do Izraela, kde sa stretne s premiérom Benjaminom Netanjahuom a vystúpi na pôde izraelského parlamentu.
„História v procese tvorby,“ napísala hovorkyňa pod fotografiou zverejnenou na sociálnych sieťach.
V uliciach Tel Avivu sa na oslavu prepustenia izraelských rukojemníkov zišli desaťtisíce ľudí. Mnohí z nich na Námestí rukojemníkov mávali vlajkami a spievali počas toho, ako na obrazovke sledovali živý prenos z odovzdávania zajatcov.
Netanjahu so svojou manželkou Sarou zanechali prepusteným rukojemníkom ručne písaný odkaz: „V mene celého izraelského národa vás vítame späť! Čakali sme na vás a s radosťou vás vítame“.
Americký prezident Trump pristál v izraelskom Tel Avive
Americký prezident pristál na izraelskom letisku Bena Guriona na okraji Tel Avivu. Počas krátkej návštevy krajiny plánuje vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente a stretnúť sa s rodinami rukojemníkov.
