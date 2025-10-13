Ukrajinský dron zasiahol ropný sklad na Kryme, vypukol požiar
- DNES - 8:25
- Kyjev
Ukrajinský dronový útok v noci na pondelok zasiahol rozsiahly ropný sklad v meste Feodosija na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove a spôsobil tam požiar. O incidente informoval Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov.
Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami, pričom viac ako 40 z nich bolo zostrelených nad Krymom.
Rovnaký sklad bol poškodený aj pri ukrajinskom útoku minulý rok. Kyjev opakovane útočí na palivové zariadenia za frontovou líniou v snahe narušiť ruské zásobovacie reťazce. Rusko zároveň pokračuje v útokoch dronmi a raketami na ukrajinské územie, dodáva DPA.
Vojna medzi oboma krajinami trvá už viac než tri a pol roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že úspech amerického prezidenta Donalda Trumpa pri sprostredkovaní prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy mu dal novú nádej, že šéf Bieleho domu by mohol pomôcť dosiahnuť podobnú dohodu aj vo vojne Ruska proti Ukrajine.
