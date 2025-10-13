  • Články
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
13°Bratislava

Maduro nazval nositeľku Nobelovej ceny Machadovú „démonickou čarodejnicou“

  • DNES - 8:03
  • Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu označil opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú za „démonickú čarodejnicu“. Došlo k tomu len dva dni po tom, čo táto politička získala Nobelovu cenu za mier, informuje AFP.

Nórsky Nobelov výbor v piatok oznámil, že cenu mieru za rok 2025 získala 58-ročná venezuelská politička. Zdôvodnil to Machadovej „neúnavnou prácou pri presadzovaní demokratických práv pre občanov Venezuely a jej bojom za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“.

Spojené štáty už dlho odmietajú vládu ľavicového venezuelského lídra a pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyslali do karibských vôd pri Venezuele aj vojnové lode. Maduro preto obvinil Machadovú zo snahy privolať zahraničnú inváziu. Opozičná líderka vojenské manévre USA v oblasti podporuje.

Deväťdesiat percent populácie odmieta túto démonickú čarodejnicu,“ vyhlásil Maduro bez priameho spomenutia političky. Vláda ju však často označuje slovom „La Sayona“, čiže duch z venezuelského folklóru, ktorý má rovnako ako Machadová bielu pokožku a rovné čierne vlasy, píše AFP.

Chceme mier a budeme mať mier, ale mier so slobodou a suverénnosťou,“ povedal Maduro na podujatí pripomínajúcom objavenie Ameriky, ktoré sa vo Venezuele oslavuje ako „Deň domorodého odporu“.

Svoju Nobelovu cenu venovala Machadová „trpiacemu ľudu Venezuely“ a Trumpovi, ktorý bol tiež nominovaný. Počas sobotného vystúpenia v televízii Fox News Machadová Trumpa pochválila. Podľa jej slov si cenu zaslúžil, pretože sa zapojil do ukončenia ôsmich konfliktov v priebehu niekoľkých mesiacov a jeho kroky boli „rozhodujúce aj pre to, aby sa Venezuela dostala na prah slobody.“

Zdroj: Info.sk, TASR
