V Košiciach na Pereši sa zrazil autobus a dve autá

K dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok ráno v Košiciach v mestskej časti Pereš v smere do mesta.

„Podľa predbežných informácií sú tri osoby zranené,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny. „Ak sa daným úsekom potrebujete presunúť, počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť,“ upozorňuje polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
