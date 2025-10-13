V Košiciach na Pereši sa zrazil autobus a dve autá
K dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok ráno v Košiciach v mestskej časti Pereš v smere do mesta.
„Podľa predbežných informácií sú tri osoby zranené,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny. „Ak sa daným úsekom potrebujete presunúť, počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť,“ upozorňuje polícia.
