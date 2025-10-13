Hamas odovzdal prvých sedem izraelských rukojemníkov Červenému krížu
- DNES - 7:24
- Gaza/Jeruzalem
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy.
Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúry AP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
