Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
12°Bratislava

Hamas odovzdal prvých sedem izraelských rukojemníkov Červenému krížu

  • DNES - 7:24
  • Gaza/Jeruzalem
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy.

Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúry AP.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Izrael udelí Trumpovi najvyššie civilné vyznamenanie

Izrael udelí Trumpovi najvyššie civilné vyznamenanie

DNES - 7:22Zahraničné

Izraelský prezident Jicchak Herzog oznámil, že odovzdá najvyššie civilné vyznamenanie Izraela americkému prezidentovi za jeho úlohu pri zaistení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy a pomoc ukončiť vojnu.

Trump varoval Rusko, že môže Ukrajine poslať rakety Tomahawk, ak neukončí vojnu

Trump varoval Rusko, že môže Ukrajine poslať rakety Tomahawk, ak neukončí vojnu

DNES - 6:15Zahraničné

Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety dlhého doletu Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine.

Vojna v Gaze sa skončila, vyhlásil Trump po odlete do Izraela a Egypta

Vojna v Gaze sa skončila, vyhlásil Trump po odlete do Izraela a Egypta

DNES - 6:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy sa skončila.

Francúzsky premiér Lecornu oznámil vytvorenie novej vlády

Francúzsky premiér Lecornu oznámil vytvorenie novej vlády

DNES - 6:06Zahraničné

Staronový francúzsky premiér Sébastien Lecornu oznámil v nedeľu večer vytvorenie novej vlády.

