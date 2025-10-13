  • Články
Trump varoval Rusko, že môže Ukrajine poslať rakety Tomahawk, ak neukončí vojnu

  • DNES - 6:15
  • Washington
Trump varoval Rusko, že môže Ukrajine poslať rakety Tomahawk, ak neukončí vojnu

Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety dlhého doletu Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Znova tak naznačil, že by mohol zvýšiť tlak na Moskvu.

Mohol by som povedať, ,pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im Tomahawky‘,“ povedal Trump novinárom počas letu do Izraela. „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko to nepotrebuje.“

Trump sa vyjadril po tom, ako v nedeľu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému podľa vlastných slov spomenul možné dodanie rakiet Tomahawk.

Moskva vyjadrila „krajné znepokojenie“ nad potenciálnym poskytnutím týchto striel Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že ak Spojené štáty dodajú Kyjevu rakety dlhého doletu, vážne to poškodí vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom.

Trump v posledných týždňoch zaujal výrazne tvrdší postoj voči Putinovi po tom, ako ruský líder odmietol priame rozhovory so Zelenským.

Prezident USA v septembri vyhlásil, že sa domnieva, že Ukrajina by mohla získať späť všetko svoje územie obsadené Ruskom. V minulosti pritom opakovane vyzýval Kyjev, aby urobil ústupky s cieľom ukončiť vojnu.

Šéf Bieleho domu však dosiaľ odoláva Zelenského žiadostiam o Tomahawky. Tie by umožnili Ukrajine útočiť hlbšie na ruskom území a vyvinúť na Putina tlak, aký je podľa ukrajinského lídra potrebný na privedenie Ruska k mierovým rokovaniam.

Zdroj: Info.sk, TASR
