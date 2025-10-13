  • Články
Vojna v Gaze sa skončila, vyhlásil Trump po odlete do Izraela a Egypta

  • DNES - 6:12
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy sa skončila. Novinárom počas letu na návštevu Izraela a Egypta tiež povedal, že prímerie vydrží a čoskoro bude pre Gazu vytvorená tzv. Rada mieru.

Trump v nedeľu večer odcestoval do Izraela, kde v pondelok vystúpi v parlamente, a následne do Egypta, aby oslávil dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Podľa Bieleho domu ho sprevádzajú minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth a riaditeľ CIA John Ratcliffe.

Vojna sa skončila,“ povedal Trump novinárom v lietadle po otázke, či je presvedčený, že boje konflikt Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas je ukončený.

Pred odletom uviedol, že jeho cesta bude výnimočná. „Všetci sú z tejto chvíle veľmi nadšení. Je to veľmi výnimočné podujatie,“ vyhlásil Trump. Podľa jeho slov dohodu o prvej fáze mierového plánu vítali všetci v Izraeli i v moslimských a arabských krajinách.

Všetci jasajú naraz, to sa ešte nikdy nestalo. Zvyčajne keď jeden jasá, druhý nie, práve naopak,“ povedal. „Je to prvý raz, čo sú všetci nadšení a je cťou byť toho súčasťou,“ dodal.

Trump bude spolu s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím viesť summit viac ako 20 svetových lídrov, zvolaný na podporu jeho plánu na ukončenie vojny v Gaze a presadzovanie mieru na Blízkom východe.

Ďalšie fázy plánu však obklopuje neistota. Vyriešené nie sú viaceré kľúčové otázky, Hamas napríklad odmieta svoje odzbrojenie a Izrael neprisľúbil úplný odsun svojej armády z palestínskeho pásma, pripomenula agentúra AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
