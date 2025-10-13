  • Články
Francúzsky premiér Lecornu oznámil vytvorenie novej vlády

  • DNES - 6:06
  • Paríž
Staronový francúzsky premiér Sébastien Lecornu oznámil v nedeľu večer vytvorenie novej vlády.

Jeho predošlý kabinet vydržal len 14 hodín, prezident Emmanuel Macron však Lecornua znova vrátil do funkcie s cieľom urgentne prijať rozpočet a zabrániť zhoršovaniu politickej krízy v krajine.

V novej vláde je viacero členov predošlých kabinetov, z Macronovho centristického tábora a jeho konzervatívnych spojencov, ako aj ľudia mimo politickej sféry.

Ministrom zahraničných vecí zostane Jean-Noel Barrot, rezort spravodlivosti naďalej povedie Gérald Darmanin a rezort obrany prevezme doterajšia ministerka práce Catherine Vautrinová, vyplýva zo zoznamu zverejneného Elyzejským palácom. Ministrom vnútra bude veliteľ parížskej polície Laurent Nuňez a post ministra financií bude mať na starosti Roland Lescure.

Nie je jasné, ako dlho bude táto vláda vo funkcii. Macron, ktorého funkčné obdobie sa končí v roku 2027, nemá v parlamente hlboko rozdelenom na tábory pravice, centristov a ľavice väčšinu. Opoziční poslanci žiadajú nové voľby alebo rezignáciu prezidenta.

Lecornu (39), centrista a blízky spojenec Macrona, bude musieť s novým tímom hľadať kompromisy, aby sa vyhol okamžitému hlasovaniu o nedôvere v Národnom zhromaždení. Krajná pravica chce podať návrh na takého hlasovanie už v pondelok, socialisti, ktorí by mohli vládu zosadiť, si ponechávajú možnosti otvorené.

Lecornu musí predložiť návrh štátneho rozpočtu pred ústavou stanoveným termínom, ktorý podľa prezidentskej kancelárie vyprší v stredu. Podmienkou na predloženie rozpočtu je vymenovaná vláda, priblížila agentúra Reuters.

V sobotu Lecornu vyhlásil, že nemá iné ambície, než previesť Francúzsko „veľmi ťažkým obdobím“ a zabezpečiť prijatie štátneho rozpočtu do 31. decembra. Uviedol, že jeho vláda je pripravená diskutovať o všetkých témach vrátane dôchodkovej reformy. Reforma, ktorej okamžité pozastavenie požaduje Socialistická strana (PS) ako podmienku nepodania návrhu na vyslovenie nedôvery, podľa neho „nie je dokončená“.

Lecornu podal demisiu len minulý pondelok, 27 dní od svojho poverenia zostavením vlády a na necelý deň od vymenovania vtedajšieho kabinetu. Dôvodom jeho návratu do čela vlády bola nutnosť urgentne prijať balík ekonomických a finančných zákonov, najmä štátneho rozpočtu. Lecornu priznal, že sa vrátil aj pre to, že iní kandidáti neprejavili veľkú ochotu ujať sa tejto misie.

Zdroj: Info.sk, TASR
