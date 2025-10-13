  • Články
Požiar v Ružinove si podľa starostu vyžiadal jednu obeť

  • DNES - 5:51
  • Bratislava
Požiar v bytovke na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove si vyžiadal jednu obeť. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti.

Požiar je už uhasený, rozšíril sa však až na niekoľko bytov od 12. do 14. poschodia a vyžiadal si, žiaľ, jednu obeť na živote. Úprimnú sústrasť a veľká vďaka všetkým zložkám, ktoré ešte stále zasahujú,“ uviedol starosta.

Požiar vypukol v nedeľu večer pravdepodobne na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Incident si vyžiadal aj evakuáciu ľudí. Starosta Ružinova avizoval, že mestská časť poskytne v prípade, ak to bude nutné, ľuďom núdzové prespatie.

Zdroj: Info.sk, TASR
