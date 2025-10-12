  • Články
Nedeľa, 12.10.2025
Bratislava

Požiar vo výškovej budove: Viacerým ide o život

  • DNES - 21:19
  • Bratislava
Požiar vo výškovej budove: Viacerým ide o život

Požiar sa z jedného z bytov rozšíril na vedľajšie balkóny.

V jednom z bytov v bratislavskom Ružinove blízko Nevädzovej ulice vypukol v nedeľu večer požiar. Rozšíriť sa už mal aj na vedľajšie balkóny. Na mieste zasahujú hasiči. Smeruje tam tiež evakuačný autobus. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren s tým, že na mieste majú byť i osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať.

Pri tak silnom požiari spravidla treba evakuovať mnoho bytov, možno aj celý vchod, kvôli hrozbe poškodenej statiky. Moji kolegovia z úradu budú na mieste a ak to bude nutné, poskytnú priestory na núdzové prespatie,“ uviedol na sociálnej sieti.

V jednom z bytov v Retre, zrejme na 11. poschodí, vypukol pred pár minútami požiar, ktorý sa už začal rozširovať aj na...

Uverejnil používateľ Martin Chren - starosta Ružinova Nedeľa 12. októbra 2025

Apeloval na ľudí, aby sa vyhli „katastrofickej turistike“. „Nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci. Na mieste sú údajne aj osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať,“ odkázal.

Zdroj: Info.sk, TASR
