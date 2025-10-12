  • Články
Nový návrh EÚ: Právna zmena pohlavia v každom veku, aj pre deti

  • DNES - 15:21
  • Svet
Návrh Európskej komisie chce liberalizovať proces zmeny pohlavia. Tá by mala byť možná dokonca aj bez schválenia lekárov.

Nový návrh Európskej komisie vyvolal ostré reakcie z radov kritikov. Stratégia pre roky 2026 – 2030 totiž hovorí o možnosti zmeny pohlavia detí v ktoromkoľvek veku, a to aj bez lekárskeho posudku alebo konzultácie so psychológom.

Ako približuje britský denník The Telegraph, eurokomisia sľubuje „podporu a rozvoj procesu právneho uznania pohlavia na základe sebaurčenia, a to bez obmedzení“. Členským krajinám, ktoré by po prijatí návrhu takýto postup odmietli, by hrozilo pozastavenie fondov.

Návrh pritom hovorí len o právnom uznaní pohlavia na občianskom preukaze. Pre fyzickú zmenu by preto naďalej boli potrebné operačné zákroky a hormonálna terapia v rozsahu, aký je známy aj dnes.

K zmene už pristúpilo 9 členských krajín

Z 27 členských štátov EÚ podporuje právnu zmenu pohlavia bez medicínskeho vyšetrenia dosiaľ 9 krajín. Proti novému návrhu EK sa postavili viacerí aktivisti.

Jednou z odporkýň je zakladateľka organizácie Athena Forum Faika El-Nagashi. „Je hrozné, že Komisia v Európe otvorene presadzuje zákony o sebaidentifikácii bez vekového obmedzenia, a snaží sa pretaviť túto ideológiu do tvorby všetkých zákonov, vrátane tých o právach žien,“ uviedla pre The Telegraph.

Podporovatelia návrhu argumentujú, že plán eurokomisie stavia na doterajších základoch boja proti diskriminácii a podpory inklúzie v rámci EÚ. Nezisková organizácia Human Rights Watch dokonca žiada, aby bola stratégia prijatá globálne.

Predtým, ako návrh vstúpi do platnosti, je potrebné jeho schválenie všetkými členskými krajinami EÚ.

Zdroj: Info.sk, DP, telegraph.co.uk
