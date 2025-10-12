Bolek Polívka skolaboval pri predstavení
- DNES - 20:16
- Brno
Do Divadla Bolka Polívky v Brne volali záchranárov, legendárny herec skolaboval.
V brnenskom Divadle Bolka Polívky zasahovali záchranári. Legendárnemu českému hercovi totiž pri piatkovom (10. 10.) predstavení prišlo nevoľno. Informáciu pre portál Blesk potvrdila hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová.
„Môžem potvrdiť, že sme včera večer ošetrovali muža seniorského veku. Šlo o náhlu zdravotnú indispozíciu. Bol prevezený do nemocnice na vyšetrenie,“ uviedla hovorkyňa. Polívka mal v nemocnici stráviť celú noc z piatka na sobotu.
Najbližšie predstavenia presunuli
Z incidentu uniklo aj video, ktoré na sociálnej sieti zverejnil spravodajský portál Brněnská jednička. „Po prvej časti dnešného predstavenia Bolkovi Polívkovi prišlo nevoľno, a na miesto musela doraziť rýchla záchranná služba. Podľa informácií bol herec prevezený na ďalšie vyšetrenie,“ uviedol portál.
Ďalšie informácie o hercovom zdravotnom stave zverejnila v sobotu podvečer riaditeľka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková. „Pána Bolka Polívku postihla pri piatkovom predstavení DNA náhla zdravotná indispozícia. Teraz je v opatere lekárov, cíti sa dobre,“ uviedla s tým, že predstavenia, ktoré sa mali uskutočniť v najbližších dňoch, presunuli na náhradné termíny.
Izrael zakazuje rodinám palestínskych väzňov verejné oslavy ich prepustenia
Izraelské tajné služby nariadili rodinám palestínskych väzňov, ktorí budú v dohľadnom čase vymenení za izraelských rukojemníkov, aby verejne neoslavovali ich prepustenie.
Zelenskyj opäť telefonoval s Trumpom, predtým hovoril aj s Macronom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu opäť telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Pápež Lev vyzval na odvahu pri ďalších krokoch plnenia mierovej dohody v Gaze
Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu na „odvahu“ pre strojcov mierového plánu pre Gazu, ktorý označil za „iskru nádeje pre Svätú zem“.
Kremeľ: Rusko je vážne znepokojené možným dodaním rakiet Tomahawk na Ukrajinu
Možné dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu je pre Rusko zdrojom vážneho znepokojenia, povedal v nedeľu podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.