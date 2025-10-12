Muža vo Vatikáne zadržali, takto znesvätil oltár
- DNES - 21:52
- Vatikán
V Bazilike sv. Petra zasahovala ochranka aj polícia.
Incident z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne šokoval aj pápeža Leva XIV. Ako informoval portál Fox News, neznámy muž sa mal v bazilike vymočiť priamo na oltár. Pri incidente, ku ktorému došlo v piatok (10. 10.) zasahovala ochranka aj polícia.
Pápež zostal v šoku
Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré zobrazuje muža, ako znesväcuje posvätné miesto katolíkov. Po rýchlom zásahu polície a ochranky ho vyviedli z budovy. O prípade sa mal dozvedieť aj pápež Lev XIV., ktorý podľa Vatikánu „zostal v šoku“.
VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims.— Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025
Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair.
pic.twitter.com/CEQpiI4xOd
Podľa hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho mal byť výtržníkom človek s duševnou poruchou. „Ide o osobu s vážnou duševnou poruchou, ktorú zadržala Vatikánska polícia, a následne odovzdala talianskym orgánom,“ uviedol Bruni pre tlačovú agentúru ANSA.
K podobnému incidentu došlo aj v roku 2023, pripomína Fox News. Turista z Poľska sa vtedy pred oltárom v Bazilike sv. Petra vyzliekol donaha, čím sa snažil vyjadriť podporu pre deti z Ukrajiny, kde dodnes prebieha vojnový konflikt s Ruskom. Na chrbte mal nápis v angličtine „Save children of Ukraine“, teda zachráňte ukrajinské deti.
Trump: Práca sa neskončila, Hamas nevrátil mŕtvych rukojemníkov
Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval palestínske militantné hnutie Hamas na odovzdanie tiel zvyšných izraelských rukojemníkov, ktoré sa naďalej nachádzajú v Pásme Gazy.
Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra
Ak by sa ukázalo, že výroky poslanca zvoleného za Motoristov sebe Filipa Turka sú autentické, tak by podľa českého prezidenta Petra Pavla nebol vhodným kandidátom na akúkoľvek ministerskú pozíciu.
Kremeľ oceňuje pokračujúce Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine
Kremeľ v utorok privítal odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerať sa na hľadanie mierovej dohody, ktorá by po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy ukončila vojnu na Ukrajine.
Mužovi, ktorý napadol Andreja Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia
Mužovi, ktorý začiatkom septembra napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí, hrozí až päť rokov väzenia.