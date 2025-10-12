  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
11°Bratislava

Muža vo Vatikáne zadržali, takto znesvätil oltár

  • DNES - 21:52
  • Vatikán
Muža vo Vatikáne zadržali, takto znesvätil oltár

V Bazilike sv. Petra zasahovala ochranka aj polícia.

Incident z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne šokoval aj pápeža Leva XIV. Ako informoval portál Fox News, neznámy muž sa mal v bazilike vymočiť priamo na oltár. Pri incidente, ku ktorému došlo v piatok (10. 10.) zasahovala ochranka aj polícia.

Pápež zostal v šoku

Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré zobrazuje muža, ako znesväcuje posvätné miesto katolíkov. Po rýchlom zásahu polície a ochranky ho vyviedli z budovy. O prípade sa mal dozvedieť aj pápež Lev XIV., ktorý podľa Vatikánu „zostal v šoku“.

Podľa hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho mal byť výtržníkom človek s duševnou poruchou. „Ide o osobu s vážnou duševnou poruchou, ktorú zadržala Vatikánska polícia, a následne odovzdala talianskym orgánom,“ uviedol Bruni pre tlačovú agentúru ANSA.

K podobnému incidentu došlo aj v roku 2023, pripomína Fox News. Turista z Poľska sa vtedy pred oltárom v Bazilike sv. Petra vyzliekol donaha, čím sa snažil vyjadriť podporu pre deti z Ukrajiny, kde dodnes prebieha vojnový konflikt s Ruskom. Na chrbte mal nápis v angličtine „Save children of Ukraine“, teda zachráňte ukrajinské deti.

Zdroj: Info.sk, DP, foxnews.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Práca sa neskončila, Hamas nevrátil mŕtvych rukojemníkov

Trump: Práca sa neskončila, Hamas nevrátil mŕtvych rukojemníkov

DNES - 20:13Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval palestínske militantné hnutie Hamas na odovzdanie tiel zvyšných izraelských rukojemníkov, ktoré sa naďalej nachádzajú v Pásme Gazy.

Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

DNES - 16:53Zahraničné

Ak by sa ukázalo, že výroky poslanca zvoleného za Motoristov sebe Filipa Turka sú autentické, tak by podľa českého prezidenta Petra Pavla nebol vhodným kandidátom na akúkoľvek ministerskú pozíciu.

Kremeľ oceňuje pokračujúce Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine

Kremeľ oceňuje pokračujúce Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine

DNES - 13:41Zahraničné

Kremeľ v utorok privítal odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerať sa na hľadanie mierovej dohody, ktorá by po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy ukončila vojnu na Ukrajine.

Mužovi, ktorý napadol Andreja Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia

Mužovi, ktorý napadol Andreja Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia

DNES - 13:21Zahraničné

Mužovi, ktorý začiatkom septembra napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí, hrozí až päť rokov väzenia.

Vosveteit.sk
Začiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možnýZačiatok konca? Vedci potvrdili, že Zem už vstúpila do prvej fázy klimatického kolapsu. Návrat už nemusí byť možný
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebolAstronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálnePOZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP