Tragédia v Tatrách: Turistka padala z výšky 300 metrov
Na mieste zasahovala letka Ministerstva obrany SR.
V nedeľu ráno nahlásil poľský turista operačnému stredisku Horskej záchrannej služby (HZS) pád 45-ročnej turistky z vrcholu Východnej Vysokej. Žena spadla východnou stenou do Kotliny pod Prielomom. Pre nepriaznivé počasie nebolo možné nasadiť vrtuľník, preto na miesto vyrazili horskí záchranári z Vysokých Tatier pozemne. HZS o tom informuje na svojej webovej stránke.
O pomoc pri overení situácie na mieste požiadali aj zamestnanca Zbojníckej chaty. „Osoba bola lokalizovaná po približne 300-metrovom páde neďaleko modro turisticky značeného chodníka v doline a pri páde utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedli záchranári.
Po zlepšení poveternostných podmienok bola o mimoriadnu súčinnosť požiadaná letka Ministerstva obrany SR, ktorá sa v tom čase nachádzala v Starom Smokovci. Jej vrtuľník zabezpečil vývoz záchranárov a zvoz tela do Starého Smokovca. „Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým,“ uviedli záchranári.
