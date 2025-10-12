  • Články
Nedeľa, 12.10.2025
Vo veku 79 rokov zomrela slovenská herečka a pedagogička

  • DNES - 17:54
  • Bratislava
Herečka by o niekoľko dní oslávila okrúhlych 80 rokov.

Vo veku 79 rokov zomrela slovenská herečka a pedagogička Jana Ravingerová, známa z účinkovania v Divadle na korze. Informoval o tom portál Pluska.

Herečka pôvodom z Topoľčian by v novembri oslávila okrúhlych 80 rokov. Po maturite na miestnom gymnáziu začala študovať na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, aktívne stvárňovala aj postavy v pantomimických hrách.

K jej najznámejším hereckým počinom patrí postava Smrti v hre Komedia česká o bohatci a Lazarovi, ktorá v roku 1966 získala aj filmovú adaptáciu.

Známa bola aj ako pedagogička

Ravingerová dlhodobo pôsobila ako herečka v Divadle na korze, neskôr bola aktívna ako asistentka na katedre herectva VŠMU, píše Pluska. Zahrala si aj v niekoľkých filmoch, k najznámejším patrí Pohľad do zrkadla, Drahý strýčko či Mat na dvadsať ťahov.

Herečka ukončila svoju hereckú činnosť v roku 1994, odkedy sa naplno venovala pedagogike.

Zdroj: Info.sk, pluska.sk
