Vo veku 79 rokov zomrela slovenská herečka a pedagogička
Herečka by o niekoľko dní oslávila okrúhlych 80 rokov.
Vo veku 79 rokov zomrela slovenská herečka a pedagogička Jana Ravingerová, známa z účinkovania v Divadle na korze. Informoval o tom portál Pluska.
Herečka pôvodom z Topoľčian by v novembri oslávila okrúhlych 80 rokov. Po maturite na miestnom gymnáziu začala študovať na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, aktívne stvárňovala aj postavy v pantomimických hrách.
K jej najznámejším hereckým počinom patrí postava Smrti v hre Komedia česká o bohatci a Lazarovi, ktorá v roku 1966 získala aj filmovú adaptáciu.
Známa bola aj ako pedagogička
Ravingerová dlhodobo pôsobila ako herečka v Divadle na korze, neskôr bola aktívna ako asistentka na katedre herectva VŠMU, píše Pluska. Zahrala si aj v niekoľkých filmoch, k najznámejším patrí Pohľad do zrkadla, Drahý strýčko či Mat na dvadsať ťahov.
Herečka ukončila svoju hereckú činnosť v roku 1994, odkedy sa naplno venovala pedagogike.
Slovensko sa od tragédie na Zámockej neposunulo tam, kam by sa malo, tvrdí ombudsman
Vražda na Zámockej ulici nebola len zločinom proti dvom nevinným ľuďom, ale aj útokom na hodnoty, ako sú dôstojnosť, rovnosť a sloboda. Uviedol to verejný ochrana práv Róbert Dobrovodský.
Gröhling: Vražda na Zámockej bola spôsobená šírením nenávisti a radikalizáciou
Jediné, čo krajina môže urobiť, je poučiť sa a pochopiť, že šírenie nenávisti nemá v spoločnosti miesto, vyhlásil predseda SaS.
Puškárová: Hlas-SD pôjde do volieb sám, nie v bloku so Smerom
Hlas-SD pôjde do volieb samostatne. Nevytvorí blok so Smerom-SD. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady SR Paula Puškárová.
Polícia upozorňuje na prepadnutú vozovku, cestu uzavreli
Úsek je neprejazdný v oboch smeroch.