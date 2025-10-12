  • Články
Reťazec sťahuje z predaja potravinu, hrozí kontaminácia baktériou

  • DNES - 19:47
  • Bratislava
Pri konzumovaní výrobku môže dôjsť k vedľajším účinkom ako sú zvracanie alebo hnačka.

Reťazec drogérií DM sťahuje z predaja výrobok s názvom dmBio Tofu Natur, 200 g z dôvodu nedostatočného zahriatia pri výrobe. Informoval o tom v piatok (10. 10.) na svojom webe.

V dôsledku nedokonalosti pri výrobe mohlo dôjsť k nežiaducemu rastu baktérie Bacillus cereus na výrobku. „Konzumácia potravín kontaminovaných baktériou Bacillus cereus môže spôsobiť zvracanie a/alebo hnačku,“ uvádza DM s tým, že ostatné výrobky dmBio sú bez poškodenia.

Foto: mojadm.sk

Bacillus cereus a nežiaduce účinky

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) na svojom webe upozorňuje, že baktéria Bacillus cereus sa najviac rozmnožuje vo vlhkých, málo kyslých potravinách pri teplotách od 4-5 °C do 55 °C.

Najčastejšie sa nachádza v potravinách rastlinného pôvodu, ako sú cereálie, zemiaky, pudingy alebo cestoviny. Nákaza po skonzumovaní kontaminovanej potraviny sa prejavuje hnačkou, bolesťami brucha a pocitom nevoľnosti.

„Ochorenia si nevyžadujú väčšinou žiadne špecifické liečenie. Odporúča sa dopĺňať stratu tekutín. Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých,“ dodáva ŠVPS SR.

Výrobok by ste nemali konzumovať

Výrobca žiada, aby zákazníci, ktorí si výrobok s daným dátumom spotreby a šaržou zakúpili, ho nekonzumovali a vrátili v predajni DM.

„Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie,“ informoval reťazec. V prípade ďalších otázok sa zákazníci môžu informovať na bezplatnej zákazníckej linke na čísle 0800 111 881 každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00.

Zdroj: Info.sk, mojadm.sk
