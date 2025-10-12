Reťazec sťahuje z predaja potravinu, hrozí kontaminácia baktériou
Pri konzumovaní výrobku môže dôjsť k vedľajším účinkom ako sú zvracanie alebo hnačka.
Reťazec drogérií DM sťahuje z predaja výrobok s názvom dmBio Tofu Natur, 200 g z dôvodu nedostatočného zahriatia pri výrobe. Informoval o tom v piatok (10. 10.) na svojom webe.
V dôsledku nedokonalosti pri výrobe mohlo dôjsť k nežiaducemu rastu baktérie Bacillus cereus na výrobku. „Konzumácia potravín kontaminovaných baktériou Bacillus cereus môže spôsobiť zvracanie a/alebo hnačku,“ uvádza DM s tým, že ostatné výrobky dmBio sú bez poškodenia.
Foto: mojadm.sk
Bacillus cereus a nežiaduce účinky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) na svojom webe upozorňuje, že baktéria Bacillus cereus sa najviac rozmnožuje vo vlhkých, málo kyslých potravinách pri teplotách od 4-5 °C do 55 °C.
Najčastejšie sa nachádza v potravinách rastlinného pôvodu, ako sú cereálie, zemiaky, pudingy alebo cestoviny. Nákaza po skonzumovaní kontaminovanej potraviny sa prejavuje hnačkou, bolesťami brucha a pocitom nevoľnosti.
„Ochorenia si nevyžadujú väčšinou žiadne špecifické liečenie. Odporúča sa dopĺňať stratu tekutín. Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých,“ dodáva ŠVPS SR.
Výrobok by ste nemali konzumovať
Výrobca žiada, aby zákazníci, ktorí si výrobok s daným dátumom spotreby a šaržou zakúpili, ho nekonzumovali a vrátili v predajni DM.
„Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie,“ informoval reťazec. V prípade ďalších otázok sa zákazníci môžu informovať na bezplatnej zákazníckej linke na čísle 0800 111 881 každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00.
Tragédia v Tatrách: Turistka padala z výšky 300 metrov
Na mieste zasahovala letka Ministerstva obrany SR.
Vo veku 79 rokov zomrela slovenská herečka a pedagogička
Herečka by o niekoľko dní oslávila okrúhlych 80 rokov.
Slovensko sa od tragédie na Zámockej neposunulo tam, kam by sa malo, tvrdí ombudsman
Vražda na Zámockej ulici nebola len zločinom proti dvom nevinným ľuďom, ale aj útokom na hodnoty, ako sú dôstojnosť, rovnosť a sloboda. Uviedol to verejný ochrana práv Róbert Dobrovodský.
Gröhling: Vražda na Zámockej bola spôsobená šírením nenávisti a radikalizáciou
Jediné, čo krajina môže urobiť, je poučiť sa a pochopiť, že šírenie nenávisti nemá v spoločnosti miesto, vyhlásil predseda SaS.