Zelenskyj opäť telefonoval s Trumpom, predtým hovoril aj s Macronom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu opäť telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Rozhovor sa podľa Zelenského tentokrát zameral na otázky posilňovania nielen ukrajinskej protivzdušnej obrany, ale aj schopností zasahovať ciele na veľkú vzdialenosť. Druhý telefonát v priebehu dvoch dní sa uskutočnil v kontexte žiadosti Ukrajiny o rakety Tomahawk, informuje TASR.

Zelenskyj oba telefonáty označil za produktívne. V sobotu hovorili okrem iného o možnostiach posilnenia protivzdušnej obrany Ukrajiny a konkrétnych dohodách, ktoré by to mali zabezpečiť. Na stole sú podľa neho solídne nápady.

Prebrali sme všetky aspekty situácie: obranu života v našej krajine, posilnenie našich schopností – v oblasti protivzdušnej obrany, odolnosti a schopností na veľké vzdialenosti,“ uviedol Zelenskyj v nedeľňajšom príspevku na sieti X.

Diskusia sa podľa neho zamerala aj na podrobnosti tykajúce sa energetického sektora. Energetická infraštruktúra Ukrajiny sa v posledných dňoch stala opakovaným terčom ruských útokov, ktoré odrezali od dodávok elektriny stovky tisíc Ukrajincov. „Prezident Trump je dobre informovaný o všetkom, čo sa deje,“ napísal Zelenskyj.

Spravodajský portál Axios s odvolaním sa na svoje zdroje po sobotňajšom telefonáte uviedol, že lídri hovorili aj o možnosti dodania rakiet Tomahawk, ktoré by Ukrajine umožnili zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Moskva varovala Washington, že takýto krok by viedol k eskalácii vojny a zničeniu ich vzájomných vzťahov.

Ukrajinský líder v nedeľu podľa agentúry AFP telefonoval aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorého takisto požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany.

Rusko teraz využíva túto situáciu – skutočnosť, že Blízky východ a vnútorné problémy v každej krajine sú v centre pozornosti,“ uviedol Zelenskyj s odkazom okrem iného na pretrvávajúcu politickú krízu vo Francúzsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
