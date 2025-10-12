  • Články
Slovensko sa od tragédie na Zámockej neposunulo tam, kam by sa malo, tvrdí ombudsman

  • DNES - 16:24
  • Bratislava
Vražda na Zámockej ulici nebola len zločinom proti dvom nevinným ľuďom, ale aj útokom na hodnoty, ako sú dôstojnosť, rovnosť a sloboda. Uviedol to verejný ochrana práv Róbert Dobrovodský v reakcii na tretie výročie teroristického útoku.

Mrzí ho, že Slovensko sa od tragédie zatiaľ neposunulo tam, kam sa malo. Mieni, že k zníženiu stigmatizácie by napríklad pomohlo právne uznanie spolužitia osôb rovnakého pohlavia.

Nenávisť sa z verejného priestoru nevytratila. Naopak, často sa stáva súčasťou politických prejavov, legislatívnych návrhov či verejných diskusií. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva pritom vyplýva, že štát by mal vytvoriť právny rámec pre páry rovnakého pohlavia. Neznamená to, že má povinnosť zaviesť manželstvo pre všetkých – stačí právne uznanie spolužitia osôb rovnakého pohlavia. To by prispelo k zníženiu stigmatizácie týchto osôb v spoločnosti,“ poznamenal.

Ombudsman zároveň v tejto súvislosti poukázal na zmeny ústavy. Myslí si, že nie sú cestou k spravodlivejšej a ľudskoprávnejšej krajine. „Možné odňatie prednosti základných práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a práva Európskej únie pred slovenskými zákonmi, neprispieva k právnej istote obyvateľov našej krajiny - najmä tých, ktorí patria k menšinám a v oblasti súkromného či rodinného života sa budú dovolávať práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a práva Európskej únie,“ okomentoval.

Myslí si, že ak chce Slovensko predísť ďalším tragédiám, nestačí len spomínať. „Znamená to presadzovať rovnosť pred zákonom, chrániť všetkých pred diskrimináciou a podporovať vzdelávanie, ktoré vedie k rešpektu, nie k nenávisti,“ dodal.

V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.

Zdroj: Info.sk, TASR
