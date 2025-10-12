Gröhling: Vražda na Zámockej bola spôsobená šírením nenávisti a radikalizáciou
Jediné, čo krajina môže urobiť, je poučiť sa a pochopiť, že šírenie nenávisti nemá v spoločnosti miesto, vyhlásil predseda SaS.
Dvojnásobná vražda na Zámockej ulici v Bratislave spred troch rokov bola spôsobená systematickým šírením nenávisti a radikalizáciou. Čas nedokáže nikto vrátiť, jediné, čo krajina môže urobiť, je poučiť sa a pochopiť, že šírenie nenávisti nemá v spoločnosti miesto. Na sociálnej sieti to v deň tretieho výročia teroristického útoku uviedol predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling.
„V krajine, ktorá sa radikalizuje, neostane v bezpečí nikto. Všetci na Slovensku chceme žiť v bezpečnej a pokojnej krajine. Nikto nechce byť terčom útokov či nenávisti. Pamätajme na to nielen pri spoločenských diskusiách, politike, ale aj v bežnom živote,“ napísal Gröhling.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo večer 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.
Slovensko sa od tragédie na Zámockej neposunulo tam, kam by sa malo, tvrdí ombudsman
Vražda na Zámockej ulici nebola len zločinom proti dvom nevinným ľuďom, ale aj útokom na hodnoty, ako sú dôstojnosť, rovnosť a sloboda. Uviedol to verejný ochrana práv Róbert Dobrovodský.
