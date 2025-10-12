  • Články
Pápež Lev vyzval na odvahu pri ďalších krokoch plnenia mierovej dohody v Gaze

  • DNES - 15:13
  • Vatikán
Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu na „odvahu“ pre strojcov mierového plánu pre Gazu, ktorý označil za „iskru nádeje pre Svätú zem“, informuje TASR podľa agentúr APA a AFP.

Dohoda o začatí mierového procesu priniesla do Svätej zeme iskru nádeje,“ povedal pápež na konci tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána.

Povzbudzujem zúčastnené strany, aby odvážne pokračovali na ceste k spravodlivému a trvalému mieru, ktorý rešpektuje legitímne túžby izraelského i palestínskeho ľudu,“ dodal.

Dva roky konfliktu za sebou zanechali všade smrť a skazu, najmä v srdciach tých, ktorí krutým spôsobom prišli o svoje deti, rodičov, priateľov, o všetko,“ podotkol ďalej Lev.

Jeho vyjadrenia prišli deň pred plánovaným mierovým summitom o Gaze, ktorý sa za účasti svetových lídrov uskutoční v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Na schôdzke sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump, ktorý 20-bodový mierový plán pre Gazu predložil znepriateleným stranám - Izraelu a palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.

Pápež tiež vyjadril svoj „žiaľ“ po správach o „nových, násilných útokoch, ktoré zasiahli niekoľko miest a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí vrátane detí“, cituje AFP.

Moje srdce je s trpiacim obyvateľstvom, ktoré roky žije v úzkosti a núdzi,“ povedal Lev a opätovne vyzval na „ukončenie násilia“ na Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby sprostredkoval mier na Ukrajine podobne ako na „Blízkom východe“, a povedal, že ak americký prezident dokázal zastaviť jednu vojnu, „dajú sa zastaviť aj ďalšie“, pripomína AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
