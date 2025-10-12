Pápež Lev vyzval na odvahu pri ďalších krokoch plnenia mierovej dohody v Gaze
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu na „odvahu“ pre strojcov mierového plánu pre Gazu, ktorý označil za „iskru nádeje pre Svätú zem“, informuje TASR podľa agentúr APA a AFP.
„Dohoda o začatí mierového procesu priniesla do Svätej zeme iskru nádeje,“ povedal pápež na konci tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána.
„Povzbudzujem zúčastnené strany, aby odvážne pokračovali na ceste k spravodlivému a trvalému mieru, ktorý rešpektuje legitímne túžby izraelského i palestínskeho ľudu,“ dodal.
„Dva roky konfliktu za sebou zanechali všade smrť a skazu, najmä v srdciach tých, ktorí krutým spôsobom prišli o svoje deti, rodičov, priateľov, o všetko,“ podotkol ďalej Lev.
Jeho vyjadrenia prišli deň pred plánovaným mierovým summitom o Gaze, ktorý sa za účasti svetových lídrov uskutoční v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Na schôdzke sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump, ktorý 20-bodový mierový plán pre Gazu predložil znepriateleným stranám - Izraelu a palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.
Pápež tiež vyjadril svoj „žiaľ“ po správach o „nových, násilných útokoch, ktoré zasiahli niekoľko miest a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí vrátane detí“, cituje AFP.
„Moje srdce je s trpiacim obyvateľstvom, ktoré roky žije v úzkosti a núdzi,“ povedal Lev a opätovne vyzval na „ukončenie násilia“ na Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby sprostredkoval mier na Ukrajine podobne ako na „Blízkom východe“, a povedal, že ak americký prezident dokázal zastaviť jednu vojnu, „dajú sa zastaviť aj ďalšie“, pripomína AFP.
Zelenskyj opäť telefonoval s Trumpom, predtým hovoril aj s Macronom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu opäť telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Kremeľ: Rusko je vážne znepokojené možným dodaním rakiet Tomahawk na Ukrajinu
Možné dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu je pre Rusko zdrojom vážneho znepokojenia, povedal v nedeľu podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Zelenskyj požaduje kroky proti „leteckému teroru“ Moskvy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo po tom, čo Rusko na jeho krajinu tento týždeň podniklo viac než 4000 vzdušných útokov.
Na propalestínsku demonštráciu v Berlíne prišlo 14.000 ľudí, zasahovala aj polícia
Tisícky ľudí sa v sobotu zúčastnili na propalestínskej a protiizraelskej demonštrácii vo vládnej štvrti nemeckej metropoly Berlín, uviedla tamojšia polícia.