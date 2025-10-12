Puškárová: Hlas-SD pôjde do volieb sám, nie v bloku so Smerom
Hlas-SD pôjde do volieb samostatne. Nevytvorí blok so Smerom-SD. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Paula Puškárová (Hlas-SD).
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko považuje za predčasné debaty o spájaní sa s inými stranami. Podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) považuje za prioritu, aby vznikla po voľbách koalícia bez potreby Hnutia Slovensko a strany Hlas-SD. Podpredseda KDH Viliam Karas uviedol, že vstup Richarda Vašečku a Rastislava Krátkeho (obaja nezaradení) do klubu KDH je predčasná otázka.
Karas zároveň nedávnu zmenu Ústavy SR nepovažuje za škodlivú. „Osvojenie je prevzaté doslova a do písmena z dnešného zákona o rodine a povýšené do úpravy ústavnej. Takže právny stav sa nijakým spôsobom nemení a rovnako aj jednotlivec za takých podmienok ako dnes si bude môcť osvojiť dieťa,“ uviedol pri téme adopcií detí. Predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) vyzval, aby dodržal slovo a presadil výhradu vo svedomí. Slovensko tak podľa neho dodrží zmluvu s Vatikánom. „Premiér pred hlasovaním vyhlásil, dal verejné vyhlásenie, že ak prejde ústava, zabezpečí vykonanie základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, kde chýba 25 rokov naplnenie medzinárodného záväzku výhrady vo svedomí,“ vyhlásil.
Podpredseda parlamentu Dubéci naopak vidí novelu ústavy ako problematickú. „Máme desiatky až stovky správ od našich voličov alebo od občanov Slovenskej republiky, ktorí sú zmätení z tejto novely ústavy, ktorých sa to dotýka, či už je to queer komunita alebo ľudia, ktorí proste prechádzajú adopčným procesom. Jednoducho, vyvolalo to veľký nepokoj. Myslím si, že naozaj Slovenská republika má mnoho väčších problémov,“ podotkol.
Michelko v relácii tiež uviedol, že neráta s tým, že by poslanec Národnej rady Ján Ferenčák (Hlas-SD) zahlasoval za návrh štátneho rozpočtu. Puškárová považuje diskusiu o vylúčení Ferenčáka z poslaneckého klubu za predčasnú. „Nerada by som vôbec špekulovala, pretože akékoľvek personálne otázky sme si vždy dokázali vyriešiť interne,“ dodala.
