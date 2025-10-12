  • Články
Kremeľ: Rusko je vážne znepokojené možným dodaním rakiet Tomahawk na Ukrajinu

  • DNES - 14:36
  • Moskva
Kremeľ: Rusko je vážne znepokojené možným dodaním rakiet Tomahawk na Ukrajinu

Možné dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu je pre Rusko zdrojom vážneho znepokojenia, povedal v nedeľu podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Tieto strely, o ktoré má Kyjev záujem, by však neho situáciu na bojisku nezmenili. Upozornil tiež, že vojna na Ukrajine dospela do dramatického bodu, keď dochádza k eskalácii napätia zo všetkých strán. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval o telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. V priebehu zhruba 30 minút hovorili okrem iného o možnostiach posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany a konkrétnych dohodách, ktoré by to mali zabezpečiť. Spravodajský server Axios s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že lídri diskutovali aj o možnosti dodania rakiet Tomahawk.

Otázka rakiet Tomahawk je pre nás zdrojom vážneho znepokojenia a (ruský prezident Vladimir) Putin sa k tomu už vyjadril,“ povedal Peskov v rozhovore s reportérom ruskej štátnej televízie Pavlom Zarubinom. „Teraz nastáva naozaj veľmi dramatický moment, keďže napätie eskaluje zo všetkých strán,“ dodal.

Hovorca Kremľa tak reagoval na nedávne vyhlásenia veľvyslanca USA pri NATO Matthewa Whitakera, že Spojené štáty disponujú mocnými zbraňami, ktoré by v budúcnosti mohli poskytnúť Ukrajine. Nešpecifikoval, o aký typ zbrane ide, avšak jeho vyjadrenie zaznelo na pozadí žiadosti Ukrajiny práve o rakety Tomahawk.

Kyjev tvrdí, že iba dodanie - nie použitie - tomahawkov by mohlo ruského prezidenta Vladimira Putina prinútiť, aby začal rokovať. Trump uviedol, že pred rozhodnutím o dodaní týchto rakiet na Ukrajinu chce vedieť, ako ich Kyjev plánuje využiť, pretože vraj nechce prispieť k ďalšej eskalácii vo vojne Ruska proti Ukrajine. Zároveň ale doplnil, že sa v tejto veci už „akosi rozhodol“.

Tomahawky dokážu letieť až do vzdialenosti 2500 kilometrov a Ukrajine by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území vrátane napríklad Moskvy, napísal Reuters. Zelenskyj predtým povedal, že Kyjev o rakety požiadal už predchádzajúcu americkú administratívu, ktorá však žiadosť odmietla.

Rusko považuje prípadné dodanie tomahawkov na Ukrajinu za eskaláciu konfliktu a varuje, že takýto krok by mohol spôsobiť aj nenapraviteľnú škodu vo vzťahoch so Spojenými štátmi. Tie hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová tento týždeň vyzvala na mimoriadnu zdržanlivosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
