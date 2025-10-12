  • Články
Polícia upozorňuje na prepadnutú vozovku, cestu uzavreli

  • DNES - 14:33
  • Bratislava
Úsek je neprejazdný v oboch smeroch.

Na Černockého ulici v bratislavskej mestskej časti Rača sa z neznámych dôvodov prepadla vozovka. Úsek je neprejazdný. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Ako Pecek pre TASR uviedol, ulicu museli uzatvoriť obojsmerne pri križovatke s Kadnárovou ulicou. Podľa jeho slov zatiaľ nie je jasné, prečo sa cesta prepadla. Pravdepodobne však nešlo o úmyselné poškodenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
