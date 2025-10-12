Polícia upozorňuje na prepadnutú vozovku, cestu uzavreli
Úsek je neprejazdný v oboch smeroch.
Na Černockého ulici v bratislavskej mestskej časti Rača sa z neznámych dôvodov prepadla vozovka. Úsek je neprejazdný. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Ako Pecek pre TASR uviedol, ulicu museli uzatvoriť obojsmerne pri križovatke s Kadnárovou ulicou. Podľa jeho slov zatiaľ nie je jasné, prečo sa cesta prepadla. Pravdepodobne však nešlo o úmyselné poškodenie.
Puškárová: Hlas-SD pôjde do volieb sám, nie v bloku so Smerom
Hlas-SD pôjde do volieb samostatne. Nevytvorí blok so Smerom-SD. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady SR Paula Puškárová.
Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu v súčasnej podobe
Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny.
Pod mostom našli telo bez známok života
Totožnosť ženy zatiaľ nezistili.
Pellegrini sa stretol s Gašparom, nemá voči nemu nedôveru
Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode.